打2劑疫苗仍難敵 北部30多歲男染M痘 本土今年累計3例

上周出現今年第3例本土猴痘個案，疾管署發言人羅一鈞表示，該本土M痘確定病例雖然打兩劑疫苗，保護力高達九成，但並非100％，仍須注意個人防護。

疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，北部30多歲本國籍男性，去年4、5月曾接種2劑M痘疫苗，2月下旬因身體出現紅疹、水泡等症狀，經醫師評估後採檢通報確診，由於該名個案近期均無出國旅遊史，故研判為本土個案，目前居家自主健康管理中。

疾管署表示，國際疫情部分，依WHO及各國監測資料，全球M痘疫情仍持續流行，近3個月每月平均新增8百餘例，其中美洲區約2百餘例、歐洲及西太平洋區1百餘例、東南亞區50餘例；鄰近國家中，日本、韓國、香港、新加坡、紐澳仍有零星病例，中國、泰國、越南、印尼疫情持續，柬埔寨、菲律賓則有新疫情出現。

羅一鈞表示，接種疫苗為預防M痘感染最有效方式，符合M痘疫苗接種條件的民眾，應儘速完成2劑疫苗接種；接種第1劑M痘疫苗14天後，對疾病的保護力僅有約4成至8成，而完成接種2劑疫苗後，則可高達9成保護力。

接種兩劑疫苗雖然有九成保護力，但是不能百分之百預防M痘感染。羅一鈞說，我國累計363例M痘確診中，加上今日公布的一共13位為完整接種疫苗但仍然確診者，約是3.5%。惟依據國際文獻指出，有接種M痘疫苗之個案，倘發病其症狀較未接種疫苗者輕微或病灶處較少，且康復速度亦較迅速，並可有效降低併發重症之風險。

疾管署統計，截至3月3日已有7萬5436人接種M痘疫苗，其中已完成2劑疫苗接種者為4萬8321人，占64%，仍有27,115人僅打1劑疫苗，該署呼籲儘速完成第2劑疫苗接種。目前全國共164家合作醫療院所可提供接種服務，相關資訊可至疾管署全球資訊網/M痘專區/M痘疫苗/M痘疫苗接種服務合作醫療院所資訊項下查詢，並可直接點選各合作院所之連結網址進行預約掛號。

疾管署提醒，如有前往國內外之風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，同時請留意自己或他人症狀，務必要適當保護自己，減少暴露的風險。

如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。