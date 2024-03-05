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戽斗暴牙常見 及早診治能避免嚴重影響外觀 還省治療費

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供

戽斗的人不少、常有無法用前牙咀嚼等問題。病因可能很多不單是遺傳，及早診斷治療能避免嚴重咬合不正，影響美觀，也能大大降低治療複雜及時間費用。

奇美醫院齒顎矯正科主治醫師劉婷瑋表示，前牙反咬(或稱錯咬)，是指下顎門牙咬在上顎門牙前面。常因上顎骨發育不足，加上咬合干擾造成功能性反咬(假性錯咬)，致顎骨生長發育為戽斗臉型。

病因可能是乳牙外傷、齒列不整、上顎門齒往內傾斜、下顎門齒往外傾斜，或上顎骨後縮、下顎骨前突或咬上唇、下巴往前咬等不良口腔習癖造成，上述各種狀況也可能同時存在。診斷與治療，有相對困難度。

劉婷瑋表示，這類咬合不正若無即時處理，可能使咀嚼功能受損、美觀問題造成心理壓力及影響社交、咬合創傷導致牙齦萎縮或磨耗、影響發音、造成顎骨生長干擾，加劇下顎骨過度生長。

齒顎矯正科採用測顱X光及模型來分析判斷前牙反咬病因。齒牙問題、不良習癖或是輕微骨骼性問題，可藉矯正搭配改正習癖治療。若是嚴重骨骼問題，須評估是否搭配正顎手術改善。

劉婷瑋表示，若反咬影響範圍較小或較不嚴重，可藉壓舌板、斜面咬合板、活動裝置、局部傳統矯正器等局部矯正裝置治療；若反咬影響範圍大或包含其他咬合不正問題，則建議全口矯正改正。

美國矯正學會指引建議：前牙反咬在換牙時期就需重視。若能早期治療，局部矯正裝置就可能降低治療複雜度，也能即早避免後續併發症，盡早恢復病人自信心。尤其年幼仍在成長時，更可避免顎骨生長發育干擾。建議在換牙期定期門診檢查，才不會錯失矯正治療黃金期，治療結束也需定期追蹤骨骼生長狀況。

戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
戽斗暴牙及早診治能避免嚴重影響外觀、節省治療費用。圖／醫師劉婷瑋提供
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