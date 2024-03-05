碳費委員名單公布延宕 環境部：須確認利益迴避

環境部原訂2月底公布碳費審議會委員名單，但迄今尚未公開，環境部氣候署副署長黃偉鳴今天指出，獲選的專家學者不得兼任碳費徵收對象的董、監事，並須簽署利益迴避聲明文件，另政府機關及公民團體預計本周完成人選推薦。

環境部長薛富盛日前接受聯訪時表示，預估2月底將選出21名碳費審議委員會的委員，包含專家學者8名、官方部會代表7名、公民及環保團體代表6名，其中公民團體代表除包含環保及社會公益團體外，也包含產業公／協會，以衡量各界聲音。

薛富盛指出，碳費審議委員會組成後，3月就會召開2次審議委員會，「但也有可能會開很多次」，討論完後就會決定第1季碳費費率，碳費審議委員會的召集人為環境部次長，部長為求公平不會參與會議，但未來會擔任決議的角色；碳費費率部分，本月應可順利公布。

針對碳費審議委員會委員名單遲未公布，黃偉鳴表示，各界相當重視碳費，氣候署也很謹慎看待碳費審議委員會委員人選，為確保利益迴避等問題，獲選的專家學者人選不得兼任碳費徵收對象的董、監事，且須簽署利益迴避等聲明文件，目前還在確認程序當中。

黃偉鳴表示，部會及公民團體代表部分還在推舉人選階段，因為環境部要求的是「全國性的團體」，也就是非某企業的公協會，但預估本周可完成人選推薦，後續獲選的代表也要進行利益迴避調查。