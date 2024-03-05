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2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站 苗警6日交管預演

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站」將在3月12日舉行，苗栗警方明天辦理布署警力預演，分區管制競賽路線，嚴格管制人、車，屆時用路人有使用必要，建議提前改道或耐心等待預演結束，始得開放通行。圖／苗栗縣警局提供
「2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站」將在3月12日舉行，苗栗警方明天辦理布署警力預演，分區管制競賽路線，嚴格管制人、車，屆時用路人有使用必要，建議提前改道或耐心等待預演結束，始得開放通行。圖／苗栗縣警局提供

「2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站」將在3月12日舉行，苗栗縣警局為賽事活動順利執行及維護選手與民眾用路安全，將在明天（6日）上午8點至下午2點辦理交通管制預演，規畫動用250名警力布署，分區管制競賽路線，嚴格管制人、車，屆時用路人有使用必要，建議提前改道或耐心等待預演結束，始得開放通行。

國際自行車環台賽經由國際自由車總會UCI評核為2.1級的頂級賽事，賽事等級已超越環韓國及環日本賽，成為亞洲規模最大且具指標性的公路大賽，也成為我國舉辦重要國際級運動會之一，屆時有全球5大洲、約24支頂尖國家隊及職業隊來台參賽。

本次「浪漫台3線站」競賽路線，由新竹縣新埔鎮枋寮褒忠亭義民廟出發，經由苗18線進入苗栗縣，左轉行駛台3線、左轉縣道124乙線、右轉縣道124線、左轉台3線、右轉苗26線(錫隘隧道)、右轉苗26-2線、左轉縣道119甲線、左轉台6線(汶水老街)、右轉台3線南下，最後由卓蘭大橋與台中市交接，上述路段均屬競賽路線，必須完全淨空，警方為配合賽事將採取最嚴格管制人、車。

苗栗縣警局長陳世煌強調，將特別交付所屬同仁，相關管制路線及時間應提前公告，並同步通報警察廣播電台等新聞媒體宣導用路人周知，呼籲民眾行經競賽路線時務必配合警察、協勤民力之指揮管制，維持順暢交通，也歡迎各位鄉親朋友一同觀賽為選手加油。

自行車 苗栗縣 警察

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