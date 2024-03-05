工程師飽受胃食道逆流所苦 醫用抗逆流燒灼術助他改善症狀
1名電子廠工程師因長年需12小時輪班，經常空腹、吃飯狼吞虎嚥和三餐不定食，常為胃食道逆流所苦，都靠藥物支撐，但藥效一過，症狀立刻又上身。因為排斥開刀，醫師為他施以「內視鏡抗逆流燒灼術」，把賁門「關緊」終於讓他有效改善症狀，揮別胃酸逆流之苦。
亞洲大學附屬醫院肝膽腸胃科醫師曾晟恩說，胃食道逆流是常見的消化道疾病之一，也是現代人文明病象徵，典型症狀包含胸口灼熱、胃酸倒流，也可能會以胸悶、夜咳、呼吸不順、喉嚨異物感等症狀來表現，較嚴重者還會引發氣喘、食道潰瘍及巴瑞氏食道病變相關。
他說，不適當的飲食習慣、肥胖、生活壓力都可能造成胃食道逆流，也會與焦慮及敏感相互影響。患者自述每天上班都戰戰兢兢，有時整天連一口水都沒時間喝，用餐也是「用吞的」，一旦症狀嚴重，就仰賴藥物治療，若狀況改善停藥，卻又容易復發，得常常反覆就醫，造成生活品質下降。
曾晟恩說，對於藥物治療效果不佳的患者，一般會建議手術治療，透過開刀將胃頂部摺疊並縫合，減少逆流頻率。然而，侵入性較高且改變原有的器官構造，以至於多數患者望而卻步，所幸隨著胃內視鏡技術發展，「抗胃食道逆流黏膜治療」逐漸成為重要的治療選項，不僅侵入性較小，且也是相對安全的治療方式。
手術是透過內視鏡伸入到胃與食道交界的賁門部位，再使用氬離子電凝燒灼部分黏膜，製造出一個小潰瘍，藉由黏膜結痂癒合的過程，將鬆弛的賁門拉緊，達到減少逆流的效果。換言之，是類似把門關緊一點的概念，治療時間約30分鐘，恢復快，術後即可返家或工作。
他說，研究統計大約8成患者可以改善，部分患者甚至不再需要服藥，達到接近傳統手術的效果，但仍有1至2成的患者對治療的反應不佳。例如吞嚥不順等併發症，可能與過度敏感、假逆流、賁門構造或癒合不良等原因相關，必須在術前安排胃鏡及24小時胃酸逆流測試等檢查評估，才能給予合適治療建議。
曾晟恩建議，患有胃食道逆流的民眾必須雙管齊下，首先要調整飲食，避免吃太多辛辣食物、甜食、酒、菸、咖啡及氣泡飲料等。其次是改變生活習慣，除了減重之外，晚餐和睡前避免過度進食，吃東西時細嚼慢嚥，不要一吃完東西就躺下，減少胃部壓力，才能擺脫胃食道逆流的困擾。
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