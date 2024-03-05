快訊

否認使用辣椒粉遭打臉！ 八方強調：沒有採購「但仍先停用」

南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

王文洋買進大同 未來會否循「民視模式」牽動經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

4月1日新藥價上路 國民黨籲設檢討緩衝期防缺藥潮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨今上午舉行「4月1日新藥價上路，民眾用藥權益誰來關心？」記者會。圖／國民黨提供
國民黨今上午舉行「4月1日新藥價上路，民眾用藥權益誰來關心？」記者會。圖／國民黨提供

4月1日起部分慢性病的藥價將改變，國民黨今天舉行記者會提出九項民眾用藥、慢性病用藥者權益的解決方案，呼籲4月1日新藥價上路應有檢討緩衝期，以保障民眾用藥權益。

國民黨立委盧縣一表示，新藥價上路，影響比較大的是年紀較長的病患，且診所或私立醫院因成本關係，可能停止舊藥，引進新藥，這會讓醫師對新藥品質有擔憂，也必須疲於奔命對病患解釋新藥品的效能，恐對醫病關係造成緊張。

盧縣一表示，希望新藥價上路應有檢討的緩衝期，不應該馬上調降，讓醫院無法負擔成本；同時要求藥價不要太頻繁變動，造成醫院傾向找廉價的藥品，影響患者權利。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，新藥價即將上路，很多民眾擔心半年後就會發生嚴重的缺藥潮。據統計，4551項藥品價格調降，其中九成是老藥，對於慢性病用藥尤其三高患者，造成嚴重影響。他呼籲一定要保障民眾用藥權益，以長輩為主，非都會區的大型醫院與藥局不多，若當地沒有藥品，必須到都會區才拿得到藥，等同否定對醫療分級制度。

中華民國基層藥師協會發起人沈采穎提出9項解決方案，一是指示藥應加速退出健保；其次針對藥廠藥證時效還剩半年而不願展延的藥證，應評估是否有其他藥廠在做，若沒有則可詢問專科醫學會，此藥有無續製造的必要性；三、病人必須使用的老藥、而台灣卻沒有生產或進口的，應該比照罕病；四、國際原料高漲不敷成本而停產的藥，由政府進口給廠商製造。

五、健保的砍藥價制度全面再檢討；六是取消日劑藥費給付，改實支實付；七為健保給付全面改用成份來給付，民眾有自由選擇廠牌的權利；八為健保署應將藥品以實際的使用量，在臨床上對病人的治療需求強度分別以不同降價規則處理，不是一刀砍下去；九為醫藥分業單軌制，減少藥品浪費。

醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，缺藥問題的根本在於健保總額不足，當服務量太多，藥價上沒有調整時，勞務就會打折，因此合理的總額才是解決健保困境以及藥價缺乏的根本之道。他也質疑，既然要砍藥價，就要做好對藥廠的整合，不是要醫師到缺藥平台登記，登記後還是缺藥。

健保署 國民黨 醫師

延伸閱讀

國民黨團討論國會改革 立委憂要求總統報告恐違憲

彰化國民黨新春團拜 2縣長熱門人選同框發言受矚目

藥物變奢侈品…阿根廷藥價飆漲逾2倍 藥劑師：民眾選擇填飽肚子

【重磅快評】歧視陸配 扯到健保扯過頭

相關新聞

陳建仁：瘦肉精事件 後天有結果

民進黨立委陳素月今天在立法院質詢農業議題。行政院長陳建仁答詢，瘦肉精事件後天會有結果。農業部代理部長陳駿季答詢，百億養豬...

獨／全台掛號費調漲 衛福部：即起醫院可自行調掛號費

物價飛漲，診所掛號費也跟著調漲，聯合報去年12月獨家報導六都掛號費調整報導，診所掛號費最高來到2500元，一般診所掛號費...

2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站 苗警6日交管預演

「2024國際自行車環台賽-浪漫台3線站」將在3月12日舉行，苗栗縣警局為賽事活動順利執行及維護選手與民眾用路安全，將在...

國際自由車環台浪漫台三線3/12登場 交通管制出爐

2024國際自由車環台公路大賽為我國舉辦重要國際級運動賽事之一，將有來自全球30個國家頂級職業車隊及知名職業明星選手約2...

衛福部取消掛號費調漲限制 專家曝1原因：不會有調漲潮

過去醫療機構若要調漲掛號費至超過150元，須向所屬縣市衛生局報備，經核可才能調漲，衛福部昨公告取消此項限制。醫管專家指出...

台北榮總重粒子尖端治癌 國際輻射專家參訪驚艷不已

台北榮總重粒子癌症治療中心，於2009年開始規畫，去年5月15日正式啟用，目前已治療超過150位病人。國際輻射單位與度量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。