4月1日新藥價上路 國民黨籲設檢討緩衝期防缺藥潮

4月1日起部分慢性病的藥價將改變，國民黨今天舉行記者會提出九項民眾用藥、慢性病用藥者權益的解決方案，呼籲4月1日新藥價上路應有檢討緩衝期，以保障民眾用藥權益。

國民黨立委盧縣一表示，新藥價上路，影響比較大的是年紀較長的病患，且診所或私立醫院因成本關係，可能停止舊藥，引進新藥，這會讓醫師對新藥品質有擔憂，也必須疲於奔命對病患解釋新藥品的效能，恐對醫病關係造成緊張。

盧縣一表示，希望新藥價上路應有檢討的緩衝期，不應該馬上調降，讓醫院無法負擔成本；同時要求藥價不要太頻繁變動，造成醫院傾向找廉價的藥品，影響患者權利。

國民黨組發會社會部主任水雲翔指出，新藥價即將上路，很多民眾擔心半年後就會發生嚴重的缺藥潮。據統計，4551項藥品價格調降，其中九成是老藥，對於慢性病用藥尤其三高患者，造成嚴重影響。他呼籲一定要保障民眾用藥權益，以長輩為主，非都會區的大型醫院與藥局不多，若當地沒有藥品，必須到都會區才拿得到藥，等同否定對醫療分級制度。

中華民國基層藥師協會發起人沈采穎提出9項解決方案，一是指示藥應加速退出健保；其次針對藥廠藥證時效還剩半年而不願展延的藥證，應評估是否有其他藥廠在做，若沒有則可詢問專科醫學會，此藥有無續製造的必要性；三、病人必須使用的老藥、而台灣卻沒有生產或進口的，應該比照罕病；四、國際原料高漲不敷成本而停產的藥，由政府進口給廠商製造。

五、健保的砍藥價制度全面再檢討；六是取消日劑藥費給付，改實支實付；七為健保給付全面改用成份來給付，民眾有自由選擇廠牌的權利；八為健保署應將藥品以實際的使用量，在臨床上對病人的治療需求強度分別以不同降價規則處理，不是一刀砍下去；九為醫藥分業單軌制，減少藥品浪費。

醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，缺藥問題的根本在於健保總額不足，當服務量太多，藥價上沒有調整時，勞務就會打折，因此合理的總額才是解決健保困境以及藥價缺乏的根本之道。他也質疑，既然要砍藥價，就要做好對藥廠的整合，不是要醫師到缺藥平台登記，登記後還是缺藥。