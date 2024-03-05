氣象署：上個冬季第六暖 降雨第五少降雨日第三少

去年地球沸騰史上最熱，回歸台灣上一季冬季，中央氣象署指出，上個冬季平均溫度19.4度，是歷年第六暖的冬天；此外，降雨量160.3毫米則是歷年第五少；平均降雨日數24天，亦為史上冬季第三少。

中央氣象署上午舉行2024春季展望記者會。對於2023年12月至2024年2月冬季天氣回顧，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，期間共有六波強烈大陸冷氣團或寒流等影響，其餘冷暖交替，平均氣溫偏暖。

他表示，去年12月全台偏暖，尤其中南部、東南部；今年1月，西半部偏暖，東半部正常，2月也是偏暖為主，特別西半部山區和平地，整體全台偏暖為主，西半部和東半部尤其明顯，平均溫度19.4度，比平均值18.7度高出0.7度，為第6暖冬天。

至於冬季累積雨量，他表示，去年12月，西部山區為正常偏多，東半部少雨；今年1月至2月，全台顯示少雨，局部地區接近正常，整體冬季以少雨為主，局部山區趨於正常。整體冬季平均160.3毫米，少於平均值260.6毫米，為史上第五少累積雨量的冬季。

此外，陳怡良也提到，上一季冬季有24天降雨日，低於平均值32.6天，比平均值少8.6天，為史上第三少降雨日數的冬季。