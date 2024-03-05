今暖熱夏飆破30度 明起冷氣團來襲轉濕冷北部周四14度

今白天暖如夏，北部、中南部高溫上看34度，中央氣象署指出，明天起，各地天氣明顯轉變，濕冷有雨，鋒面南下以及強烈大陸冷氣團，溫度持續下降，且愈晚愈冷，其中北部明天就降至23度，周四再降至僅14度，冷氣團影響期間，中部高溫也可能跌破20度，直到周日冷氣團才減弱。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，今天大部分地區可見陽光，白天溫度暖如夏，午後南部地區、中部山區局部短暫降雨，金門、馬祖及澎湖稍晚也有零星短暫降雨情況。

明天起，鋒面靠近，北部地區可能提前在今晚至明晨，有出現短暫陣雨機率，其他地區也轉為短暫陣雨天氣型態。

她提醒，明天起，天氣明顯轉變，受鋒面南下影響，由北至南，陸續轉為陣雨，隨後加上強烈大陸冷氣團，明晨起北部地區轉涼，隨著冷空氣往中部、南部影響，下半天起，中南部也會漸轉涼。

伍婉華表示，周三至周四，這兩天降雨最明顯；周四又有華南雲雨區移入，水氣豐沛，周四北部、東北部依舊短暫陣雨，其他地區包括離島在內，都有局部短暫陣雨情況。

周四鋒面離開後，北方強烈大陸冷氣團南下，至周五、周六又有另波冷空氣團南下，一直影響到周日清晨。不過，周五華南雲雨區漸離，周五起水氣稍減，至周日白天冷氣團減弱，北部、東半部仍有降雨現象，中南部山區、澎金馬地區亦有零星短暫降雨。

溫度方面，伍婉華指出，今天白天暖如夏，北部、中南部高溫30至34度，宜蘭、花蓮高溫29度，馬祖22度，金門25度，澎湖28度，中南部內陸、台東可能出現局部高溫。

她提醒，明天緊接變天，隨著鋒面通過，明晨北部漸轉涼，「溫度一直下降，愈晚愈冷」，中南部、花東地區明午後溫度也會漸降。

伍婉華表示，周四溫度又比周三更冷，反觀北部今天高溫32度，明天周三清晨為高溫23度，周四高溫僅有14度，降幅明顯。

明午前中南部仍較暖和，高溫30至31度，不過周四高溫也降至23至24度，中部約20度。在冷氣團影響期間，中部高溫也可能跌破20度。

周五至周六，另波冷空氣南下，預估馬祖低溫8度、金門、北部、東北部10至11度，中部、花蓮13度，其他各地14至15度，沿海空曠地區或近山區溫度會再冷，直到周日白天冷空氣減弱，溫度才會逐漸回升。

她也提及，今晚金馬地區仍有低雲或霧，影響能見度，留意交通往返。周五至周六，中部以北3500公尺以上高山，若水氣、溫度條件配合，可能稍微結冰或降雪現象。