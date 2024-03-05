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不只幫購物還能幫打掃！全聯小時達推居家清潔服務 限時8.8折優惠

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PXGo!小時達現在不只可以訂購超市商品送到家，還可以預訂居家清潔服務。圖／全聯福利中心提供
PXGo!小時達現在不只可以訂購超市商品送到家，還可以預訂居家清潔服務。圖／全聯福利中心提供

家庭神助手，全聯PXGo!小時達現在不只可以訂購超市商品送到家，還可以預訂居家清潔服務！全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，現在只要透過PXGo!小時達平台，就能輕鬆預訂到55688生活大管家的清潔服務，無需繁瑣的溝通和安排，線上付款完1～5天，即會電話聯絡並媒合專業職人到府服務，為忙碌的現代民眾提供更加便利、全面的居家清潔服務流程。

「55688生活大管家」嚴選優質管家，每項服務皆有標準作業流程和品質控管機制，提供的居家清潔服務項目包括廚房、衛浴的除垢清理、鐘點打掃服務，以及冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔，多樣性的家事服務都可以在小時達的平台上預約，透過兩者結合，更可以拓展服務範圍至更多地區。

全聯小時達歡慶「生活大管家」居家清潔服務上線，即日起至5月28日活動期間，透過PXGo!小時達預訂55688生活大管家服務，下單即享8.8折優惠，最高上限折抵費用300元，服務完成加碼再贈200元回饋金，使用期限則為5個月。

而另一個可解決即時貨運需求的平台Lalamove，也從3月起為用戶送上新一波優惠代碼，新舊戶皆適用，即日起至3月24日止，完成指定訂單享最高可享450元優惠券回饋。3月每個星期一輸入指定優惠碼，皆可領取四輪車型8折優惠；3月7日至3月8日限定2天下單滿250元可輸入指定優惠碼現折配送運費，3月19日世界睡眠日再釋出節日限定折扣，送上機車快送9折快閃優惠。Lalamove獎勵計劃會員也可於3月賺取更多Lala點，即日起至3月28日止，每週釋出Lala點加碼獎勵活動，累積消費達指定筆數門檻即可賺取額外Lala點，消費筆數越多、點數加碼送越多，最高同一波段可額外賺取11,000點。

全聯小時達攜手55688生活大管家，不論是廚房、衛浴的除垢清理，還是冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔，都可以在小時達平台上預約。圖／全聯福利中心提供
全聯小時達攜手55688生活大管家，不論是廚房、衛浴的除垢清理，還是冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔，都可以在小時達平台上預約。圖／全聯福利中心提供
Lalamove釋出3月即時貨運優惠代碼。圖／Lalamove提供
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Lalamove新戶加碼優惠150元。圖／Lalamove提供
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