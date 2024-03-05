不只幫購物還能幫打掃！全聯小時達推居家清潔服務 限時8.8折優惠

家庭神助手，全聯PXGo!小時達現在不只可以訂購超市商品送到家，還可以預訂居家清潔服務！全聯小時達與55688集團旗下的「生活大管家」攜手合作，現在只要透過PXGo!小時達平台，就能輕鬆預訂到55688生活大管家的清潔服務，無需繁瑣的溝通和安排，線上付款完1～5天，即會電話聯絡並媒合專業職人到府服務，為忙碌的現代民眾提供更加便利、全面的居家清潔服務流程。

「55688生活大管家」嚴選優質管家，每項服務皆有標準作業流程和品質控管機制，提供的居家清潔服務項目包括廚房、衛浴的除垢清理、鐘點打掃服務，以及冷氣、洗衣機、抽油煙機等家電清潔，多樣性的家事服務都可以在小時達的平台上預約，透過兩者結合，更可以拓展服務範圍至更多地區。

全聯小時達歡慶「生活大管家」居家清潔服務上線，即日起至5月28日活動期間，透過PXGo!小時達預訂55688生活大管家服務，下單即享8.8折優惠，最高上限折抵費用300元，服務完成加碼再贈200元回饋金，使用期限則為5個月。