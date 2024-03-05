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中榮嘉義分院寵物犬陪伴撫慰 溫暖抑鬱病房

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台中榮總嘉義分院慢性精神病房裡有寵物犬陪伴撫慰，病房更有溫度。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院慢性精神病房裡有寵物犬陪伴撫慰，病房更有溫度。圖／台中榮總嘉義分院提供

精神科病房總給人抑鬱印象，但在台中榮總嘉義分院的慢性精神病房裡，有一名特別的陪伴者-寵物犬小黃，靜靜地在護理站，陪伴忙碌穿梭的醫護團隊，及積極治療復原的病患，每個人看到小黃純真可愛的模樣，都能緩和心情，與小黃輕鬆的互動，成為病房中溫暖、撫慰心靈的象徵，病房變得更有溫度。

嘉義分院身心醫學科醫師黃聖雲說，小黃是流浪狗在院區內生下的，從小在院區長大，因緣際會下，小黃來到了精神科病房護理站，醫護團隊發現心康復者都主動親近小黃，病房中不容易見到的信任感和親密度也大幅提升，整個病房的氛圍都改變了。黃聖雲提議再收養一隻小貓，獲得團隊及住院心康復者的熱烈支持。毛小孩與病患間的互相陪伴，增添無限溫暖和關懷，更增進團隊之間的連結，這種互動不僅僅是情感的交流，更是一種治療的過程。

嘉義分院慢性精神病房護理長黃秀慧說，病房裡有名憂鬱症患者「嘉嘉」，平時不喜歡與人接觸，也不想跟人說話，卻能夠主動上前撫摸小黃，還能主動詢問護理師關心小黃用餐了嗎，如果沒看見小黃，會詢問小黃去哪裡了，醫護團隊看到因為毛小孩，讓憂鬱自閉的患者主動開口，與人互動，都覺得很欣慰。

希望藉由毛小孩能夠放鬆心康復者的情緒、減輕治療及住院的壓力，與純真的動物進行情感聯繫及滿足，達到身心療癒效果，且心康復者長期在病房治療，一直處於被照顧的角色，藉由寵物犬互動，可轉換為照顧者，增強情感交流的機會並培養責任感，讓許多病患感受到「原來我能幫忙照顧狗狗」，增加心康復者的自信與自我存在價值，是藥物無法取代的療癒之道。

醫師黃聖雲表示，藉由寵物達到陪伴、幫助病患減輕壓力等各種正向效益的做法，不僅是一段小插曲，也是對人性和愛的肯定，讓醫院成為了一個更溫馨、更人性化的地方，透過毛小孩帶給心康復者心靈的撫慰，更是協助醫療團隊在靈性慰藉上做到許多無形的加分，牠們帶來的幸福感是強大的，令人無法忽視，牠們的存在讓這群遠離社區的心康復者，對於醫院的認知，不再只是冷漠的建築，而是一個充滿愛和關懷的家。

台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師黃聖雲表示，藉由寵物達到陪伴、幫助病患減輕壓力等各種正向效益。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師黃聖雲表示，藉由寵物達到陪伴、幫助病患減輕壓力等各種正向效益。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院的慢性精神病房裡有寵物犬陪伴撫慰。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院的慢性精神病房裡有寵物犬陪伴撫慰。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師黃聖雲表示，藉由寵物達到陪伴、幫助病患減輕壓力等各種正向效益。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院身心醫學科醫師黃聖雲表示，藉由寵物達到陪伴、幫助病患減輕壓力等各種正向效益。圖／台中榮總嘉義分院提供

團隊 寵物 毛小孩

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