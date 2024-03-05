用於大型、難治肝腫瘤 長庚研究：質子治療提升2倍存活

質子治療提供癌症病友新治療方式，國內已有數家醫學中心成立質子治療中心。質子治療用於直徑大於5公分、難以根治的肝癌較無大規模實證研究，長庚醫院歷時4年、追蹤159位大型肝癌患者治療成效的一項研究發現，質子治療療效優於傳統放射治療2倍以上，病人腫瘤獲控制、存活期延長，且肝衰竭等副作用發生機率下降。

「放射線治療是用於侵犯血管或膽道、不適合手術或電燒治療的肝癌患者的治療利器，在肝癌治療中扮演要角。」謝承恩表示，放射治療包括高能量X光或質子治療等，而質子治療有別於傳統X光放射治療，會在抵達目標後才釋放輻射能量，病灶後方不會有輻射劑量，能更精準摧毀腫瘤、保護周圍正常組織。

主持該項研究的林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師謝承恩說，研究團隊從上述患者不同器官接受到的輻射劑量進行分析，結果發現，質子治療與傳統X光放射治療相比，可更安全的提高治療劑量，並降低患者正常肝臟、脾臟、心臟及消化道暴露的輻射劑量，有助保留健康肝臟體積，並減少周邊器官損害。

謝承恩表示，歷經4年追蹤，接受質子治療的患者二年腫瘤局部控制率為89%，高於傳統X光的34%，而中位數存活期為19個月，較傳統X光的8個月延長超過2倍。此外，接受質子治療的患者，治療後發生肝衰竭、上消化道出血或嚴重淋巴球低下的機率，顯著低於接受傳統X光的病患。

不過，謝承恩提醒，質子治療仍有局限性，肝硬化末期、多處腫瘤轉移的肝癌患者，不適合接受質子治療；另，曾有研究結果指出，放射治療搭配免疫治療可望活化患者免疫系統，改善病患癌症控制，目前林口長庚醫院針對無法手術的大型肝癌患者，進行質子治療合併免疫、標靶藥物的臨床試驗。