快訊

沒千萬買不到房？最新七都房價曝、這三都300萬就能圓夢

神巧合！她稱超商取貨遭冒領 一查2人竟同姓名、同手機號末3碼

中職／2場大巨蛋官辦熱身賽確定加開「這些區域」 女孩名單也公布了

用於大型、難治肝腫瘤 長庚研究：質子治療提升2倍存活

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師謝承恩（中）主持的一項研究發現，質子治療療效優於傳統放射治療2倍以上，病人腫瘤獲控制、存活期延長，且肝衰竭等副作用發生機率下降。圖／長庚醫院提供
林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師謝承恩（中）主持的一項研究發現，質子治療療效優於傳統放射治療2倍以上，病人腫瘤獲控制、存活期延長，且肝衰竭等副作用發生機率下降。圖／長庚醫院提供

質子治療提供癌症病友新治療方式，國內已有數家醫學中心成立質子治療中心。質子治療用於直徑大於5公分、難以根治的肝癌較無大規模實證研究，長庚醫院歷時4年、追蹤159位大型肝癌患者治療成效的一項研究發現，質子治療療效優於傳統放射治療2倍以上，病人腫瘤獲控制、存活期延長，且肝衰竭等副作用發生機率下降。

「放射線治療是用於侵犯血管或膽道、不適合手術或電燒治療的肝癌患者的治療利器，在肝癌治療中扮演要角。」謝承恩表示，放射治療包括高能量X光或質子治療等，而質子治療有別於傳統X光放射治療，會在抵達目標後才釋放輻射能量，病灶後方不會有輻射劑量，能更精準摧毀腫瘤、保護周圍正常組織。

主持該項研究的林口長庚醫院放射腫瘤科主治醫師謝承恩說，研究團隊從上述患者不同器官接受到的輻射劑量進行分析，結果發現，質子治療與傳統X光放射治療相比，可更安全的提高治療劑量，並降低患者正常肝臟、脾臟、心臟及消化道暴露的輻射劑量，有助保留健康肝臟體積，並減少周邊器官損害。

謝承恩表示，歷經4年追蹤，接受質子治療的患者二年腫瘤局部控制率為89%，高於傳統X光的34%，而中位數存活期為19個月，較傳統X光的8個月延長超過2倍。此外，接受質子治療的患者，治療後發生肝衰竭、上消化道出血或嚴重淋巴球低下的機率，顯著低於接受傳統X光的病患。

不過，謝承恩提醒，質子治療仍有局限性，肝硬化末期、多處腫瘤轉移的肝癌患者，不適合接受質子治療；另，曾有研究結果指出，放射治療搭配免疫治療可望活化患者免疫系統，改善病患癌症控制，目前林口長庚醫院針對無法手術的大型肝癌患者，進行質子治療合併免疫、標靶藥物的臨床試驗。

這項研究成果發表於2023年亞太粒子放射治療合作聯盟國際高峰會議，並獲刊於2024年3月1日放射腫瘤學界頂尖國際期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊（International Journal of Radiation Oncology,Biology,Physics）」；謝承恩也以研究成果，獲得2023年國科會吳大猷先生紀念獎。

質子治療相較傳統X光放射治療可更集中狙擊腫瘤（打星號處），並降低腫瘤周圍肝臟、腸胃道及脾臟等器官的輻射暴露（箭號彩色區域），減少副作用。圖／長庚醫院提供
質子治療相較傳統X光放射治療可更集中狙擊腫瘤（打星號處），並降低腫瘤周圍肝臟、腸胃道及脾臟等器官的輻射暴露（箭號彩色區域），減少副作用。圖／長庚醫院提供

患者 肝癌 腫瘤

延伸閱讀

「愛情天后」小彤黃疸住院 竟查出胰頭長2.3公分腫瘤

睿生拓印度、巴西市場

30年老菸槍肺癌晚期「奇蹟治癒」 醫師曝這關鍵原因

歌手張洪量妻子換肝仍不幸病逝 醫揭手術成敗三大因素

相關新聞

陳揆：人事總處、內政部可考慮 五一勞動節全面放假

立法院今天繼續進行行政院長陳建仁施政總質詢。民進黨立委林宜瑾今天在立法院表示，五一勞動節是紀念勞工團結的日子，也是勞工難...

出生率低 人工生殖名醫李茂盛：政府要讓年輕人願意早婚

少子化趨勢下，這兩年人口出生數愈低，人工生殖名醫、茂盛醫院院長李茂盛上午說，龍年生育潮盛況不再，預估今年只會增加約5千個...

北市抽驗生鮮蔬果殘留農藥 微風超市、全聯、無老鍋都上榜

台北市衛生局為民眾把關生鮮蔬果安全，1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、飲料店、餐飲店等處，抽驗53件生鮮蔬果檢驗殘留...

桃機跑道歲修大塞機 王世堅批桃機公司螺絲鬆了要究責

桃園機場南跑道3日進行年度歲修，造成多架班機起降延誤改時，引發民怨。 民進黨立委王世堅批評，桃機公司顯然是螺絲鬆太久，而...

海面海象預報時效 4月1日起遠、近海由3天增長為5天

氣象署加強海面海象及天氣預報時效，自4月1日起，遠海、近海預報時效將由現行的3天增長為5天；濱海鄉鎮或島嶼沿海共120個...

台北大巨蛋從漂亮蛋走向「有故事的蛋」 如何販賣感動留住人氣？

台北大巨蛋是一座「大」球場，但要如何成為一座可以用故事行銷的「偉大」球場，所有人都可以思考你心中的「感動」。不如就由你起頭，成為替台北大巨蛋寫故事的一份子。 為台北大巨蛋寫故事的方法很多，興建這顆巨蛋有故事，也可以說台灣棒球的故事，從測試賽使用至今的一點一滴累積起來，都是屬於大巨蛋的故事。曾擔任大巨蛋棒球顧問的王雲慶說：「職業運動就是要賣感動，感動就是從故事而來。」例如那塊在去年底亞錦賽被打中、還留下棒球縫線印痕的玻璃…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。