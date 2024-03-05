年代旅遊今被撤照 品保收近800人申訴將啟動保險理賠

年代旅遊（美加國際旅行社）春節期間害292名旅客於富國島遭丟包，旅行業品質保障協會將其「出會」，而年代旅遊未在限期15天（3月4日前）內繳足保證金，觀光署今發出處分書將其撤照，且負責人林大鈞5年內不得再經營旅行社。品保協會表示，已收近800人申訴，將啟動履約保證保險理賠。

對此，記者多次致電林大鈞，林大鈞都未接電話無法得知回應。

年代旅遊春節期間因款項問題，導致旅客在富國島遭丟包，事後調查更爆出年代旅遊欠款上千萬元等財務問題。觀光署先前勒令其停業3個月，並依序開罰81萬元、34萬元、31萬元，總計146萬元；品保協會也將其出會，依規定年代旅遊須在期限內補足135萬元保證金給觀光署。

觀光署表示，截至昨天期限，年代旅遊都未繳交保證金，今發出處分書將其撤照。此外，年代旅遊至今未繳交任何罰款，若經催繳2次仍不繳，將移送強制執行。

品保協會指出，截至昨天傍晚已有近800人前來申訴年代旅遊相關糾紛，品保協會受理此案最後期限為3月18日，屆時才能統計出所需賠償金額。但品保協會初估，未出團已收團費的旅客、春節遭丟包的旅客、旅客被迫額外付款的款項及旅客自費回台的款項，總計恐須賠償約2000萬元。

品保協會表示，一旦年代旅遊遭撤照，後續就能啟動履約保證保險，另外還有信用卡爭議款、品保協會等，共有3層救濟機制，旅客可選擇適合的方式處理。