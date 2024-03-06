麵包界人氣天王！統一麵包72小時的美味堅持，年銷650萬顆的「究鬆軟」祕方大公開！

厚實飽滿的菠蘿皮，加上Q彈鬆軟的麵包體，香香甜甜的菠蘿麵包有誰能抗拒？不管是早餐、下午茶或宵夜，任何時間都想吃！便利商店就能買到的統一麵包菱格香菠蘿堪稱是麵包界的「人氣天王」，平均每年可賣出650萬個，簡單、吃不膩的美味，讓許多人成為這款麵包的信徒，不只每週必吃，而且還要推坑好友！

統一麵包菠蘿系列商品，無論是菠蘿奶酥麵包、菱格香菠蘿、鹽奶油菠蘿堡，每一種都採用「究極™」湯種工法，才能達到「究鬆軟」的美味境界。 圖／Gooday studio攝影

揭開「究鬆軟」的美味秘密

超商販售的包裝麵包，真的有這麼好吃嗎？統一麵包保持Q彈鬆軟的祕密在於72小時的美味堅持。使用特有的「自製老麵糰+湯種」，經過「燙、熟、等」三階段，讓麵包保有濕潤Q彈，口感香醇柔軟、層次豐富，每個菠蘿麵包都要經過12小時熟成、60小時發酵之「究極™」湯種工法，才能達到「究鬆軟」的美味境界。

鬆軟好吃的麵包，是大眾公認的「快樂食物」，一吃就能轉換心情，帶來快樂的滿足感，湯種麵包外香內Q「究鬆軟」口感，不只豐富味蕾，還能夠使身心獲得放鬆，開心的時候就想吃，不開心的時候更要吃，跟緊繃情緒說「掰掰」！

新上市菠蘿奶酥麵包，美味到嘴角失守！

在口味方面，統一麵包也不斷推陳出新，新上市的菠蘿奶酥麵包使用法國鮮奶油與紐西蘭奶油，以黃金比例特調濃郁奶酥餡，吃進嘴裡散發出層次豐富的奶香，讓人超驚豔！搭配金黃色的厚菠蘿皮、「究鬆軟」麵包體，每一口都能吃到外皮內餡雙重美味，剛剛好的滿足口感，美味到嘴角失守啊！冷冷的天配上一杯熱茶，簡直是人間極致美味！

新上市的菠蘿奶酥麵包使用法國鮮奶油與紐西蘭奶油，以黃金比例特調濃郁奶酥餡，吃進嘴裡散發出層次豐富的奶香，讓人超驚豔！ 圖／統一提供

經典的菱格香菠蘿榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮，一打開包裝，就能聞到濃郁蛋香撲鼻而來，飽滿菠蘿皮帶有糖脆感，和蓬鬆細緻的麵包體簡直是天作之合，好吃到讓人不愛上都難！鹽奶油菠蘿堡甜鹹交織，超滑順的紐西蘭進口奶油在嘴裡化開，淡淡的鹹味與奶油香氣同步蔓延，滋味相乘十分迷人。每款菠蘿麵包都有各自的擁護者，可以按照心情變換口味，也可試看看加熱後吃表皮超酥脆，香氣超突出，美味無法檔！

經典菱格香菠蘿榮獲「A.A. TASTE AWARDS全球純粹品味評鑑」二星殊榮，飽滿菠蘿皮帶有糖脆感和蓬鬆細緻的麵包體簡直是天作之合。 圖／Gooday studio攝影

菱格香菠蘿麵包加熱後表皮超酥脆，香氣超突出，美味無法擋。 圖／Gooday studio攝影

7-11「菠蘿派對」限時優惠第二件省10元

不管是菠蘿奶酥麵包、菱格香菠蘿、鹽奶油菠蘿堡，每一種都「究鬆軟」！ 7-11「菠蘿派對」於3/6-3/19盛大舉行，統一麵包「菠蘿系列」指定商品任選第二件省10元，限時優惠只有2週，讓你吃得好滿足，鬆軟口感、絕妙滋味咬進嘴裡超療癒，心情也跟著一起「究鬆軟」！

經典的菱格香菠蘿一打開包裝，就能聞到濃郁蛋香撲鼻而來。 圖／Gooday studio攝影

【廣編內容圖示僅供參考，產品以實物為主】