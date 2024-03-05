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今上看35度 吳德榮：明起冷空氣來轉雨氣溫驟降這天下探10度

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今各地暖熱如夏，高溫逾32度。本報資料照片
今各地暖熱如夏，高溫逾32度。本報資料照片

今很熱但明天要下雨變冷了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今暖熱如夏，各地逾32度，南部35度，但明早至周四鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北氣溫遽降，伴隨明顯降雨，南部氣溫略降，局部地區亦有零星降雨機率。

吳德榮指出，今各地晴朗穩定，白天暖熱如夏、早晚涼，西半部及外島易起霧。各地區氣溫：北部15至32度，中部17至33度，南部19至35度，東部16至33度。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，明早至周四鋒面通過及大陸冷氣團南下，冷空氣雖較上一波弱，天氣劇烈變化；中部以北氣溫遽降、伴隨明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區亦有零星降雨的機率。

周五、周六冷氣團漸減弱，各地天氣好轉，花東偶有局部短暫雨機率，白天氣溫漸升，早晚因「輻射冷卻」加成明顯偏冷；周五、六清晨，北台部分平地最低氣溫，仍有降至10度機率。

吳德榮指出，下周(10)日另一鋒面接近，中部以北雲量增多、偶有局部短暫雨機率。下周一(11日)鋒面通過，中部以北轉有局部雨。但初春天氣多變，期末模擬不確定性大，應隨時注意最新資料。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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