「吾愛凱撒更愛羅馬」吳興國一人多角挑戰「凱撒大帝」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
吳興國在當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」中一人飾演多角。圖／當代傳奇提供
吳興國在當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」中一人飾演多角。圖／當代傳奇提供

凱撒大帝倒地的那一刻，決定了姪子奧古斯都創建羅馬帝國的輝煌。那麼，凱撒大帝是惡魔還是英雄？刺殺凱撒大帝到底是對還是錯？當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」，以藝術手法重現此一歷史時刻，帶觀眾思考各種選擇與可能性。該劇由吳興國與上海昆曲王子張軍首度破天荒同台合作，6月14日至16日於國家戲劇院演出。

「凱撒大帝」描述戰神凱撒戰勝，光榮凱旋返回羅馬，當眾人歡慶之時，卻引來了致命殺機。由貴族掌權的元老院，不滿凱撒日益強大的權力及獲得民心。在眾多元老密謀計劃下，凱撒愛將卜拓思為維護共和，經歷內心交戰，決定阻止凱撒成為暴君。

「吾愛凱撒更愛羅馬。」凱撒遇刺後，卜拓思一度成為人民追捧的正義英雄，但在安東尼為凱撒的弔祭後情勢逆轉，人民轉而同情凱撒之死，並誓言為他報仇雪恨。殘酷的內戰，撲天蓋地掀起，最後，安東尼贏得勝利，叛黨受到殲滅，賈修司和卜拓思都以殺死凱撒的同一把刀下自盡，結束了噩夢般的悲劇。

共同編劇、國際莎士比亞學會副會長雷碧琦指出，該劇自2018年就開始籌劃，原訂要參加2021年世界莎士比亞學會位於新加坡的年會演出，卻因疫遲至今年才正式登場，2026年更將受邀至義大利的古蹟劇場演出。「莎士比亞說人生就是個大舞台，希望把這齣劇目帶到世界各地，觀賞的人也能體會到莎士比亞《凱撒大帝》帶來的啟發，好好扮演生活中的每個角色。」

舞台設計張忘，從1991年開始就與當代傳奇劇場以《陰陽河》、《李爾在此》等劇合作。他表示，此劇因疫情推遲，「恰巧人類正經歷了一場變化，《凱撒大帝》宛如一場預言，心靈深受憾動。」

全劇由吳興國與張軍兩人分飾凱撒、卜拓思、安東尼、詩人、遊魂多角，並與朱柏澄、當代傳奇的年輕演員共同演出。吳興國表示，「凱撒大帝」因疫情延後4年多，但也因此迸發新的想法，加入年輕人視角。劇中安排一名文青以旅遊者的身份探訪遺址，帶大家重返歷史場景，反思人類未來何去何從。

吳興國在當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」中一人飾演多角。圖／當代傳奇提供
吳興國在當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」中一人飾演多角。圖／當代傳奇提供
當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」重新詮釋「「吾愛凱撒更愛羅馬」這句名言的歷史場景。圖／當代傳奇提供
當代傳奇劇場新作「凱撒大帝」重新詮釋「「吾愛凱撒更愛羅馬」這句名言的歷史場景。圖／當代傳奇提供

凱撒 羅馬 莎士比亞

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