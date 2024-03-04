影／桃機南跑道將於今晚24時前完工 明恢復雙跑道運作

桃園國際機場公司總經理范孝倫今天下午說明歲修進度，在依照昨天經驗於今天進行管制作為後，機場公司統計至下午15時30分，離場准點率較昨天（3日）的53%，今天已提高至59％，昨天轉降共12航班，今天則沒有航機轉降其他機場加油的情況，另外昨天有班機延誤超過2小時的情況，今天則沒有。經過相關管制作為後，今天的航情有比較改善。

范孝倫指出，下午四點左右，已將本次南跑道維修的四個區域，面積達到1600公尺左右的瀝青混凝土鋪面都已完成，但仍須等待冷卻的時間，以及對應標線的工項，完成後會再明天凌晨0時之前開放。

他說，本次關閉跑道以單一跑道營運，事前便跟航空公司、航管、機務的聯誼會等單位討論並決定時間，也按照規定發布飛航公告（NOTAM），不過在通知一般旅客的部分還需要精進。過去對這樣的訊息發布以航空公司為主，航空公司再去對應航班的調度跟處理，記取本次經驗，未來會通知一般旅客。

今天上午召集航空公司討論後，雙方先檢討昨天的狀況，並且對未來執行的方案進行意見交換，包括是否將作業時間提早至三個月前，對機場公司、航空公司都能有更多時間準備，也讓旅客更了解狀況，避免這次的情況再次發生。

范孝倫也強調，跑道道面的維護，是飛航安全必要的工作，但未來在執行面會持續檢討精進，不論在營運面、工程面，會持續努力將對航情的影響降到最低。

交通部常務次長林國顯說，工程單位會以施工的角度希望工程順利推動，但這次歲修時間跨到52個小時等於超過2天，去年在辦理時是15個小時，也就是1天內完，所以航空公司可調度調整，這次超過2天影響面擴大，希望未來機場公司在這種經驗上，能夠評估各種施工方式降低對航班的影響。

此外，航空公司跟航管部門要提前進來，如果跑道只剩一條，雙跑道時的流量是一小時50架次，但現在只剩一小時30架次，勢必尖峰時段每小時的班次都必須調整成30架次。而且降落會有優先順序，長程航班優先處理，短程區域內就要做流管跟航班調整，今晨就請飛航總台針對流量進行管控，效果就比較明顯。

林國顯指出，在空航班比較少的話，應變航班就比較容易處理，這個部分在未來協調、整備時，就是最重要的依據；航空公司也要評估，若航班調整也要通知旅客配合到機場的時間，降低旅客不便。

林國顯也提到，2015年是整年翻修只剩一條跑道，變成時間帶上要航空公司、航管等單位全部配合機場流量，調整成一小時30架，把所有航班調整進去。但這次歲修則是在原來一小時50架次的密集班表下，突然挑出50多個小時降低流量下來，雖說已在今年2月21日發布（NOTAM），可能航空公司知道並沒意識到現在是尖峰時段的班表，必須配合調整，未來協調上需要更積極提醒航空公司，航管、航務處及業務部門要一起處理，因應計畫狀態要求航空公司配合調整。