國立大學「禁男朝天花板噴尿」掀熱議 泌尿醫解答：與性能力無絕對關係

近日網路瘋傳北部一國立大學的公告「朝天花板噴灑尿液，是違反國立XX大學學則的行為，日前大量滲入的水份及鹽份早已飽和，並將開始滴落」，引起網友熱烈討論「大學生能尿到天花板嗎？」對此，泌尿科醫師呂謹亨出來解答。

呂謹亨表示，很多男性常會透過小便的距離和水柱的強度，藉此暗示性能力，「但其實，排尿的距離與性能力並沒有絕對的關係」。他透露，為了客觀判斷病人小便是否真的變慢、變細，泌尿科醫師會幫患者做「尿流速檢查」，也就是每秒鐘由膀胱經尿道排出的尿液容量，最高尿流速會因年齡、性別、膀胱收縮力、尿道出口阻力等因素影響，而男性有攝護腺且尿道較長，故比女性尿流速慢。

呂謹亨說明，男性可以尿多遠，因為影響因素太多，並沒有標準答案，不過倒有不少與射精的有趣研究。他指出，金賽博士測量數百名男性射精時精液射出的距離，約3/4的男性只射出一點點距離，但也有人能射出數公分至2公尺，最遠則是2.6公尺，「射精的肌肉收縮期間，精液會以每秒500公分的速度在尿道中推壓出去」，換算後其速度接近每小時18公里。

俗話說「少年放尿放過溪，老年放尿滴到鞋」，呂謹亨解釋，男性年紀越大，攝護腺越大，造成阻塞，甚至可能導致膀胱不可逆的退化，於是尿的越來越慢、越來越近。初期攝護腺肥大可用藥物治療，但若藥物效果不佳，或患者擔心副作用、不想吃藥，近年已從歐美引進新的治療方式，可避免傳統攝護腺刮除術出血、疼痛、膀胱頸結疤狹窄，逆行性射精等後遺症。

呂謹亨建議，男性平時可多攝取番茄、南瓜籽、十字花科蔬菜、牡蠣等食物，有助於預防及改善攝護腺肥大。他強調，一旦有解尿不順的症狀，應儘早到泌尿科門診檢查，即時服藥或手術治療，減少膀胱及腎功能受損。

另外，泌尿科醫師蘇信豪透露，男性在家中如廁時，可考慮坐著尿的方式，能有效減少噴濺。蘇信豪指出，若患者已到排尿困難、插尿管的情況，即使做攝護腺手術，膀胱也可能永久力量及容量都變差。