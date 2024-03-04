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氣象署攜手國資圖 以數位傳播氣候知識

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

台灣近年遭遇百年大旱，天氣變得冷暖無常，氣候變遷影響已深入日常生活！氣象署與公共資訊圖書館合作簽訂合作備忘錄（MOU），未來將整合雙方資源，舉辦認識氣候風險講座、主題展覽或活動，加速相關知識的傳播，並提升民眾永續的意識。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，近年全球創下高溫紀錄，各地大火、淹水事件頻傳，就算在台灣， 因為2021年缺乏颱風遭遇百年大旱；或去年11月中前都很炎熱，一波冷空氣南下氣溫就驟降，加上過去溫度變化劇烈，氣候變遷造成天氣變化，已經深深影響到民眾的生活。

氣象署長程家平表示，氣象署每日提供各式氣象資料，協助政府及社會因應氣候變遷的衝擊與管理氣候風險，如提供農民農業氣象資訊服務，以維護糧食安全；與國健署共同建立「氣象風險健康預警服務」。

他說，本次盼能在氣象署與國資圖合作下，透過數位知識管理技術，不僅擴大議題的整合，還能加速傳播的效率，將環境永續的理念透過多元管道傳達給大眾。

國立公共資訊圖書館館長馬湘萍表示，積極與社會大眾分享綠色建築、數位閱讀及SDGs永續實踐的方法、案例與成果。期待未來能進一步整合氣象署與國資圖的資源，透過共享與延伸的方式，落實知識平權，提升民眾永續意識與素養，擴大知識傳播的影響力。

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氣候變遷 氣象署 風險

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