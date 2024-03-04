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高鐵清明連假加班6日起開放購票 部分時段配8節自由座

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
高鐵示意圖。記者周彥妤／攝影
高鐵示意圖。記者周彥妤／攝影

清明連假將屆，台灣高鐵今天指出，4月3日至8日規畫清明連假疏運，期間共加開195班次，包含南下99班、北上96班，總計6天提供1097班次，從3月6日凌晨0時起開放購票。另外，4月3日、4日、6日、7日各有部分時段，配置8節自由座車廂區間列車。

台灣高鐵表示，3月6日凌晨0時起，旅客透過網路訂票系統、高鐵合作便利商店及「T-EX行動購票」App，或於各車站售票窗口及自動售票機，一次預購清明假期疏運期間所需車票。

台灣高鐵表示，觀察清明假期疏運期間旅運需求，將針對台中以北區間自由座需求較高時段，包括4月3日下午3時至晚間9時，以及4月4日上午7時到下午5時的南下方向；4月6日下午2時至晚間9時，以及4月7日上午11時至晚間9時北上方向，配置8節自由座車廂區間列車。

台灣高鐵說明，清明疏運期間也規畫6班跨日車次，均配置2節自由座車廂，提醒旅客各跨日車次抵達部分車站時間，將超過日常末班列車到站時間，請旅客留意到站時間並預先安排到站後交通接駁。

另外，為服務提前返鄉掃墓及參加各種大型活動旅運需求，3月15日至31日連續3周實施週末短期增班，期間共增開58班次列車，包括南下35班、北上23班，加強服務往返雲嘉南掃墓旅客需求。

自由座 高鐵

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