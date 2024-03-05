2024爆紅10大旅遊景點出爐！樂齡族怎麼玩？醫曝:天天吃一物顧好腳力，日走萬步沒問題

想要出國散心，很多人擔心自己行動不靈活，跟不上旅伴的步伐而影響遊興，可見行動力保養已成為樂齡族、不可避免的健康課題。 圖／shutterstock

國人最愛旅遊，在Klook旅遊平台預測2024爆紅的10大旅行地點分別為：韓國全羅北道、日本橫濱、日本宮津、中國成都、日本宮崎、越南富國島、馬來西亞沙巴、土耳其伊斯坦堡、韓國大邱以及德國柏林。尤以日韓飛行時間短、方便又熟悉，最適合闔家大小一塊出遊。

想要出國散心，很多人擔心自己行動不靈活，跟不上旅伴的步伐，一起來看看如何提升靈活行動力，玩得更盡興吧！

出遊第一條守則：帶上靈活行動力，想去哪就去哪

全家出遊，首要考量長輩的行動力，現代人習慣久坐、活動量少，導致許多人步入中年後，開始感到力不從心，不只走路變慢、走不遠，也越來越不喜歡爬樓梯。即使想要出國散心，也會因行動不靈活而影響遊興，可見行動力保養已成為樂齡族不可避免的重要課題。

提到行動力保養，「靈活、穩固、有力」三者缺一不可，如果只做到單一的保養，保養程度自然有限。為了全方位解決現代人的行動困擾，百年大廠—白蘭氏熱銷十年的「保捷膠原錠」全新升級推出「保捷三合一」，三重穩健配方讓長輩爬上爬下有力量，想去哪就去哪！

百年大廠白蘭氏推出「保捷三合一」，幫助靈活、穩固、有力，讓長輩爬上爬下有力量，想去哪就去哪。 圖／Gooday studio攝影

金鐘視后方文琳、專科醫師吳凱文的保養祕方

方文琳說：「跟我一起吃保捷三合一，出門旅遊靈活又有力，想去哪就去哪。」方文琳認為「保捷三合一」除了幫助行動力提升，更是支援自己去完成夢想、陪伴家人旅遊的最強後盾。儘管歲月會前進，但依然可以保持活力英姿，她說：「現在行動很自由，不管做什麼都很有自信。」

金鐘視后方文琳使用「保捷三合一」，幫助行動力提升。 圖／白蘭氏提供

專科醫師吳凱文則認為高齡化社會，加上運動風氣興盛，現代人的行動力保養日趨必要，平時喜歡旅遊、單車、跑步的他，是第一代「保捷膠原錠」的10年愛用者，實際使用全新升級「保捷三合一」後，吳醫師覺得自己在從事各項活動時較無後顧之憂，他建議在挑選保健食品時要選擇值得信賴的大廠牌、認明專利成分，才能吃得有感又安心！」

專科醫師吳凱文使用全新升級「保捷三合一」後，覺得自己在從事各項活動時較無後顧之憂。 圖／白蘭氏提供

「三重穩健配方」全新升級，明星成分強強聯手

白蘭氏「保捷三合一」採用原廠專利UC2，美國哈佛大學實證每日足量40mg，幫助行動靈活，是除了葡萄糖胺之外更好的選擇。自由活動沒問題。添加維生素K2，促進骨質鈣化，就像行動力的鋼筋，每一步都更穩固，是「保密防跌」的好幫手。再搭配專利萃取「可以吃的玻尿酸」Mobilee ®，加上維生素D ，維持肌肉正常生理，日走萬步沒問題。全面提升步行續航力，外出走路不用到處找位置坐下休息，輕鬆踩遍各大觀光景點。

維生素K2促進骨質鈣化，加上維生素D可以維持肌肉正常生理，提升步行續航力。 圖／Gooday studio攝影

1天只要1顆，輕鬆補充行動力

1天1顆好吞食，鋁片包裝方便攜帶，無論在家或出遊，都能每天輕鬆補充行動力。白蘭氏「保捷三合一」已於2024年2月上市，三重穩健配方，全方位照顧你的步伐，助你「能走跳才會笑」，出國旅遊沒煩惱！

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