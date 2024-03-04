桃機跑道歲修塞機地面天空都在排 網諷：台灣交通就是個史詩級笑話

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，昨起多架班機起降地面天空都在排，延誤改時，部分甚至轉降松山及高雄，不少民眾今天繼續受班機延誤影響，非常無奈，網友大罵桃機公司和交通部，諷刺這真是台灣之光、台灣交通就是個史詩級笑話。

桃機總經理范孝倫今天受訪說，距離上次大規模整修已2年，這次主跑道1800公尺較大規模整修，昨日航班總量698班，延誤情況超過預期，預估今天上午11時起為尖峰時刻，仍無法避免延誤，盼整修提早於今天午夜12時完成，整修預計縮短16小時，擬提前明天恢復雙跑道。

范孝倫指出，昨天3月3日航班總量698班，統計離場延誤狀況，首先是30分鐘內的14%、30至60分鐘11%、1至2小時12%、2小時以上10%，其餘航班53%都是準點。

交通部長王國材受訪坦言，影響衝擊超乎預期，會予以檢討，原本歲修時間也會縮短，提早於今晚12點前全部維修完畢。

桃機大塞機在ptt引發熱烈討論，有網友說昨天晚上的航班現在才要出發；上午9時已經看到有飛機開始天上盤旋了，航班大概都會晚一個小時起飛，不少則延誤三、四個小時。有人說上午9點出發，現在10點還在跑道上，前面有5台飛機。

有民眾說，昨天班機延誤到沒高鐵班次，苦了他，只好開車北上載老婆。有網友諷刺指出，看到飛機蜈蚣式排隊會笑死，桃機又讓全世界認識台灣、太讚了。有人更說，台灣交通就是個史詩級笑話，交通部真的慘，行人安全、台鐵經營、桃園機場全都不行；觀光沒人來，機場蓋不好；不要再搞什麼觀光，基本的先搞定吧。

不少網友質疑疫情三年桃機及交通部都在幹嘛；原來這兩天塞機是觀光客太熱情了，超乎預期，「不是我的錯」；而第三航廈第三跑道蓋到現在蓋不出來。另有不少網友反問，歲修不是早排定的嗎?沒事先與航空公司協調嗎？交通部真的散漫。

但王國材要求今晚12時桃機就要恢復雙跑道，網友也擔心，指出機場跑道別隨便修修補補，提早有提早的風險，不要又趕出事了。