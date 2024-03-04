桃機南跑道歲修班機大亂 學者：說不過去該檢討

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，多架班機起降延誤改時，嚴重衝擊機場秩序，引發埋怨，桃機、交通部都認衝擊超乎預期，宣布提前今天午夜12時恢復雙跑道。學者表示，跑道歲修是例行事務，其交通可控程度比道路施工更高，實在說不過去；另建議仿效國外更早發出飛航公告，協調調整航班時刻，紓解單一時間大量航機起降壅塞。

成功大學交通管理科學系副教授戴佐敏指出，跑道歲修屬交通維持計畫，航班起降班表事前都能掌握，桃機本可及早安排提出完善因應措施，「照理說不應該這樣」。

她表示，道理就像道路也會養護施工，跑道歲修也是例行事務，尤其其交通可控程度甚至比道路更高，因道路施工無法預期有多少來車往返，但飛機起降班表事前固定，也並非突發事件，不管怎樣都是說不過去，確實有檢討必要。

戴佐敏說，逢尖峰時刻若有所延誤，還能理解，不禁納悶桃機「怎麼會這樣」，只能推測是事前計畫不足，遇到容量飛機量減少，無法負擔起降，就應早點調配妥當，這些應當都是可事前處理。

朝陽科大飛航系主任盧衍良說，機場跑道長期承受飛機降落重量，為確保鋪面強度與品質，每隔一段時間就須整修；整修工法依需求不同，有些機場會採夜間分段施工，保持跑道的可用性。

盧衍良表示，基於航機安全隔離的必要性，概念上每2分鐘放行一架飛機起降，因此單一跑道每小時最多能夠操作的起降架次約30架，一旦在特定時間帶內，要起降的航機數量多於跑道所能操作的數量，便可能產生壅塞。

他表示，雖然桃園機場2月21日已發出飛航公告（NOTAM），但由於旅客購票可能早在6個月，甚至更久前就完成，加上航空公司國際航班都有起降時間帶的問題，因此能調整空間非常有限，推測以致造成塞機。

盧衍良表示，相關壅塞成因並非單一環節所能克服，建議未來此類施工，可仿效國外做法，更早發出公告，並協調各公司調整航班時刻，紓解單一時間內大量航機起降壅塞。