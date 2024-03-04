路權團體不滿微罪不記點座談只是「過水」 最快月底發起抗爭行動

交通部今天上午邀集12個民團召開「違規記點及民眾檢舉之檢討」座談會，路權團體與職業駕駛團體都認為沒共識，路權團體更不滿交通部執意要推動「微罪與民眾不記點」修法方向，批評今天的座談會只是「過水」，將繼續抗爭，最快3月底採取行動。

去年六月上路的違規記點新制，引發職業駕駛不滿，交通部提出「微罪與民眾檢舉不記點」修法方向引發爭議。12個路權與職業駕駛相關團體今天上午9時半參加座談，約2個半小時才結束，相關團體都認同道路工程設計應改善，對於違規記點、限縮檢舉，卻無共識。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧會後受訪時表示，交通部不開放民眾檢舉的修法、檢討方向，已確定周四會送交行政院會，行人路權團體秉持反對立場，會繼續抗爭。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙則表示，今天座談會上，由交通部公共運輸及監理司司長林福山主持，每個團體發表意見5分鐘後，就沒第二輪發言。

劉成謙說，各自團體有不同想法，但交通部顯然沒有作為政府的擔當，匯集團體與民間的聲音，也沒有辦法做出比較好的裁斷、沒有肩膀，會議主持人針對違規記點與限縮檢舉部分，沒有結論。

劉成謙描述，討論工程面部分，大家都可以接受，但交通部實現道路工程改善的進度實在太慢，所以大家對於這塊確實有共識。違規記點部分的攻防比較激烈、沒有結論，但不至於像大家想像東西飛來飛去。

陳愷寧提到，共同問題是交通部要改善道路工程設計問題，才是造成用路人沒有安全環境、職業駕駛沒有合理停車上、下客貨的空間，所以不同團體都認為交通部要付最大責任，為大家改善這個問題。

陳愷寧認為，重點還是在於「道路交通安全處罰條例」第55條中，在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車；在交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出、入口五公尺內臨時停車與不依順行之方向，或不緊靠道路右側，或單行道不緊靠路邊，或併排臨時停車等樣態，到底要不要記點，並沒有共識。

由於這次座談最終結論仍是會把相關修法、檢討方向送進會議，陳愷寧表示，對路權團體而言就是個「過水」的會議，因為原本就設定好結果，找路權團體討論，仍傾向是這個修法、檢討方向，所以並沒有討論空間與改變。

劉成謙解釋，因為法案送進院會討論後，下一步要送立院，下一步的戰場就在立法院。至於會採取什麼行動，具體是在三月底、四月中，依立院進程決定。

全國駕駛人權益聯盟發言人王光毅會後受訪時也稱座談會無具體結論，因為所謂「微罪」的定義仍模擬兩可。他感覺交通部長王國材有階段性任務要完成，可能不會做到到520、新任總統上任，所以希望在此之前「清理戰場」。

王光毅認為，去年政府推動違規記點新制，又急又猛、太兇了，所以現在交通罰鍰破百億、點數破十萬多點，很多人真的受害，所以他要清理戰場。不過對於與路權團體間的意見，他認為不會這麼快，需不斷磨合。