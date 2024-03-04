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歌手張洪量妻子換肝仍不幸病逝 醫揭手術成敗三大因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）於2021年底因肝硬化進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。本報資料照片
歌手張洪量（右）妻子Kate（左）於2021年底因肝硬化進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。本報資料照片

情歌才子張洪量2008年和立陶宛籍體操選手吉卡特麗娜瑟爾烏（Jekaterina Servut，暱稱Kate）結婚，育有一對子女，但Kate於2021年底，因肝硬化在高雄長庚醫院進行換肝手術成功，不料今傳出她在換肝1年後肝臟發生異常，於2022年已不幸病逝。

中山醫學大學附設醫院副院長陳堯俐說，換肝手術成功與否，取決於三大因素，第一、手術技術成熟與否，而手術技術與執行換肝個案數息息相關，以高雄長庚醫院換肝個案，為國內首屈一指來說，技術應該不是問題。

其次、捐贈者的肝臟健康與否，如肝功能的情形、有無脂肪肝、肝臟大小等，對換肝手術也有一定的影響；第三、受贈者的身體狀況、條件，是否可以接受新的肝臟，而患者手術後一周都需密切觀察，有無出血、感染情形，避免影響手術成敗，但在國內因換肝手術死亡的個案，確實少見。

陳堯俐表示，國內民眾換肝原因，多為B肝、C肝及酒精性肝炎造成肝硬化，或肝硬化進而引發肝癌所致，若要避免肝硬化、肝癌，建議有喝酒習慣的人，應該盡速戒酒，已有肝硬化者應每半年至一年定期檢查一次，隨時注意肝硬化狀況，避免惡化為肝癌，最後須走上換肝一途。

手術 肝癌 肝硬化

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