女童脖子黑黑髒髒…刷到破皮洗不掉！母女就診手拿一杯 醫猛搖頭

脖子看起來「黑黑」卻洗不掉恐是健康警訊！兒科醫師王韋力日前在節目中分享，曾有一對體態豐腴的母女到診間就診，媽媽發現就讀國小的女兒，脖子後方有塊黑垢總是洗不掉，而在看診過程中，母女人手一杯「珍珠奶茶」，邊看診邊咀嚼，他當下驚覺不對勁，立即替女童抽血，結果顯示女童的血糖、血脂指數甚至高過成人，被診斷為「黑色棘皮症」，恐為糖尿病前兆。

王韋力日前在《醫師好辣》節目中分享一則令他印象深刻的個案，一名媽媽帶著她國小的女兒前去看診，表示女兒脖子後面有一處黑黑髒髒，一天下來已經洗過好幾次澡，甚至拿海綿、菜瓜布來刷，皮膚都被搓到破皮了還是洗不乾淨，導致女兒在學校被老師唸，連同學也不願和她玩耍，「覺得這小孩不乾淨」，因此希望醫師可以開美白藥膏給女兒擦。

王韋力接著提到，女童不只脖子黑又髒，就連腋下的皮膚也一樣粗粗黑黑的，因此他當時推測應為「黑色棘皮症」，並告知媽媽因女童的BMI早已超過30，眼下最重要的並非治療皮膚問題，而是須立即抽血檢驗女童是否患有三高代謝疾病。而經過檢測，顯示女童的血糖、血脂超高，確診為黑色棘皮症，王韋力說明，這與女性卵巢疾病、荷爾蒙及胰島素分泌異常有關，成人也會發生。

王韋力還提到，看診過程中「我在講，她們兩個一直在喝珍奶」，讓他看了直搖頭，媽媽對此還一臉驚訝質疑「有這麼嚴重？」他也藉此進行衛教，若一般孩童存在三高問題，除非病況已處於危險狀態，否則不建議馬上吃藥，而是應該注意飲食，減少高油脂、高澱粉及含糖飲料的攝取。此外，運動可減低胰島素阻抗的能力，因此兩件事需同時進行。

王韋力也特別提醒女童媽媽要以身作則「不能喝珍奶（含糖飲料）」，一旦家長控制自身飲食失敗，小孩也不會成功。所幸經過3至6個月的定期抽血與追蹤，女童於半年後的抽血指數都已恢復正常，脖子後的黑垢也逐漸淡去。對此王韋力呼籲，「黑色棘皮症」不論大人、小孩都會得，因此不要心存僥倖或嘴饞，若是發現脖子後面總是黑黑髒髒的，要記得盡快就醫檢查。

除此之外，馬偕兒童醫院小兒內分泌科主治醫師丁瑋信也指出，「黑色棘皮症若未警覺，可能有2至3成學童，年紀輕輕就得第二型糖尿病。」他表示，兒童會持續成長，肥胖與過重指數不能單就BMI衡量，而是要依照同年齡生長曲線分布百分比定義，分布在85至94%之間者為過重，超過95%為肥胖，若未及時反轉，長大後心血管疾病與糖尿病風險，都會比體重正常者高出許多。