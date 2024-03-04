新科立委齊攻蘇丹紅 衛福部長難招架

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「有多少蘇丹紅被國人吃進肚？」、「為何去年就抽驗到蘇丹紅，今年才限制進口？」、「現在市面還買得到海底撈產品，還能吃嗎?」針對蘇丹紅事件，新科立委問題不斷，衛福部長薛瑞元4日於立法院備詢時表示，因為擔憂有「漏網之魚」，所以食藥署已啟動「後市場監測」，也有例行性的食安稽查及民眾檢舉管道。

蘇丹紅事件持續延燒，連知名火鍋店「海底撈」的調味料都驗出蘇丹紅。薛瑞元，目前已暫停受理中國21家出口商與製造商的查驗申請，並加強抽批查驗。他說，迄1日進行後市場擴大查驗，逐批檢驗59批產品，其中9批檢出蘇丹色素與規則不符，15批仍在檢驗中。

吃進去更致癌應追查

民眾黨立委陳昭姿先提到，蘇丹紅已經被國際癌症研究機構列為第三類致癌物，毒物專家也指出，蘇丹紅最大的危害就是致癌，經常吃還會傷害肝臟與腎臟。她強調，蘇丹紅的代謝物當中，有好幾項被列為第二類的致癌物，意味著吃下肚致癌性反而更多，「經過追查後，有多少蘇丹紅被國人吃進肚？」

薛瑞元說：「跟委員報告，第三類致癌物本來說，從動物實驗或其他方面來看有致癌性，對人類……」陳昭姿打斷他說，吃下肚的代謝物就是第二級致癌物，所以追查國人吃進多少量，非常重要。

海底撈產品流竄

國民黨立委陳菁徽則拿出賣場販賣的海底撈產品，「其實這到處都還買得到」，薛瑞元趕緊回應，衛福部會有公布，違規批號要先下架。陳菁徽詢問，「這樣市面上的這些產品還能吃嗎？」薛瑞元僅回應，「我們會公布違規的批號」。

陳菁徽再度提問，「第一次抽驗到蘇丹紅已經是前年的事情，去年12月才開始逐批查驗，今年才限制進口，為什麼拖了整整兩年？」，薛瑞元先更正，「去年才查到」，並解釋說，海關一開始抽查辣椒粉，項目包括農藥、重金屬，但於5月後發現產品含有蘇丹紅比例上升，才逐步提高查驗量能……。

陳菁徽隨後打臉表示，法律規定，當查驗機關認為有必要逐批查驗，都可以隨時開始，抽查比例根本不需要從20%、50%到逐批檢驗！

薛瑞元坦承，法規是這樣規定，但一開始在邊境查驗對象是辣椒粉，不合格大部分是農藥，當時沒有針對蘇丹紅進行檢驗，後續發現後才提高查驗比例。

343天未參加會報

國民黨立委廖偉翔指出，部長您已經343天沒有參與食安會報，行政院也沒有依規定召開食安會報？

薛瑞元解釋說，當時是為了到立法委接受備詢，所以才會向食安會報請假，至於會報開會時間還是要看院長時程訂定。

廖偉翔追問，從沒有定期開會，加上部長常缺席等狀況，可以看出對食安會報的不在乎。薛瑞元露出尷尬的笑容說，「不能說不在乎啦，如果立院能決定，如果部長能因為食安會報不到立院備詢，我們也相當樂見」。

針對這次驗出蘇丹紅事件，廖偉翔表示，蘇丹紅事件已經有擴大的風波，從邊境檢驗不符合食品資訊發現，從2024年1月30日回溯一整年，光是辣椒粉就有11例驗出蘇丹紅，為何近期才有大動作？

薛瑞元表示，去年抽驗出蘇丹紅提高，是因為提高抽驗量能，才會出現的結果。

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