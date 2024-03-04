桃機南跑道歲修大亂 業內人士研判機場公司輕忽所致

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，昨起多架班機起降延誤改時，嚴重衝擊機場秩序，引發埋怨，桃機及交通部都認衝擊超乎預期，整修預計縮短16小時，擬提前明天恢復雙跑道。中華航空工會理事長劉惠宗表示，歲修是例行作業非突發事件，且過去不曾有如此大的衝擊，儼然是輕忽所致，機場公司恐怕要負較多責任。

劉惠宗指出，他在機場從事修復工作30多年，就機場實務認知，歲修工作一定會事先通知，航空公司也會提前因應。不過，他認為，這次機場公司要負較多責任，從雙跑道變成單跑道，影響班機起降，變成「大塞車」，在過去鮮少見，不知為何此次如此嚴重，儼然輕忽失當。

他表示，歲修是例行慣例作業，每幾年一次，過去歲修當然有壅塞，但實在不曾像本次狀況，尤其歲修不是臨時事件，研判是有哪個環節缺失，未能嚴加管控好所致。

劉惠宗也說，航空公司第一線面對乘客不滿，不但飛機安排調度也大亂，連機組員也超時加班，就要派另一組人馬上場，航空公司勢必人仰馬翻。