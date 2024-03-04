桃機南跑道整修班機大延誤 王國材：提早於今晚12點前全部維修完畢

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，昨起多架班機起降延誤改時，部分甚至轉降松山及高雄，引發埋怨。交通部長王國材受訪也坦言，影響衝擊超乎預期，會予以檢討，原本歲修時間也會縮短，提早於今晚12點前全部維修完畢。

王國材今天受訪表示，跑道歲修是航安一部分，桃機南跑道歲修去年就與相關單位討論，訂定3月3日至5日，合計3天執行作業。

他指出，昨天因共有698架班次，剩下一個北跑道，確實發生壅塞情形；昨晚也請交通部次長、民航局長進駐桃機處理，今天凌晨2時左右，所有前一天飛機都會處理完畢。

王國材指出，今天持續在桃機就兩部分處理，一是航管，因各國飛到台北飛航情報區的飛機會有航管，盡量在起飛機場不要這麼早來，「不要在空中盤旋」。另外，原本3月3日到3月5日的維修時間，會縮短變兩天，今晚12點前會全部維修完畢，「這次確衝擊比想像中大」。

他說，對此會與航空公司、機場溝通，是否有可更精進之處，今早上相關單位也已開過檢討會議，會持續檢討。

他也說，今日雖仍會影響，不過今天凌晨從歐美飛來的飛機大致沒問題，目前高峰點在今天上午11時，將有人員進駐桃機，馬上即時處理。