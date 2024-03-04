南跑道整修班機大延誤 桃機認超出預期擬提早恢復開放

桃園國際機場南跑道年度歲修，只能仰賴北跑道起降，昨起多架班機起降延誤改時，部分甚至轉降松山及高雄，引發埋怨。桃機總經理范孝倫今天受訪說，距離上次大規模整修有2年時間，這次主跑道1000公尺較大規模整修，昨日航班總量698班，確實延誤情況超過預期，預估今天上午11時起為尖峰時刻，仍無法避免延誤，盼整修提早於今天午夜12時完成，整修預計縮短16小時，擬提前明天恢復雙跑道。

機場公司指出，桃園國際機場南北跑道須定期輪流維修，與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且完成農曆春節疏運任務後進行；本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3月3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。

范孝倫表示，從去年11月、12月，到今年1月都陸續邀集航空公司、機聯會地勤業者，甚至桃園市機師公會，選定春節過後3月第一個周日到周二下午來進行歲修。

他說，這次南跑道維修範圍，主跑道全長1000公尺，另包括部分滑行道、相關燈光；昨天是首日施作，早上10時關閉施工，後續對航班造成影響，的確超過預期，會進一步檢討。

范孝倫指出，昨天3月3日航班總量698班，統計離場延誤狀況，首先是30分鐘內的14%、30至60分鐘11%、1至2小時12%、2小時以上10%，其餘航班53%都是準點。

他說，今天航班總量647班，已協調請總台協助流量管制，目前早上清晨尖峰航班還正常，預計接下來上午11時起尖峰開始，可能還會有延誤狀況，會持續觀察，並對實際運作狀況管制因應。

范孝倫坦言，昨天下午發現航班延誤超過預期，不管是機場公司或是總台同仁都在積極檢討，對應安全的管制作為，今早有應變會議討論，會找航空公司因應作法。

對於往年歲修沒有影響這麼嚴重，為何今年如此？范孝倫說明，過去疫情期間，南跑道全時關閉；經過2年多使用，這次進行大規模歲修，原來安排也是希望每周航行量比較低來施工，因涉及關閉跑道，初步檢討，雖然事前討論安排後，昨日航行量698班，確實有較高，以至於延誤比預期高。

他強調，總台、機場公司同仁都會協助因應，目前準點比率還是有超過一半以上、53%，持續觀察檢討管制措施，紓緩延誤情況。

機場公司補充說明，針對改善作為，將請塔台加大流管的航機間隔，減少空中盤旋等候時間；加速工程進度，預計今晚可提前完成，明天恢復雙跑道。

長榮航空公司表示，配合桃園機場南跑道歲修封閉，長榮航空將以增加備用油量因應，盡量減少航班異常對旅客造成之不便。