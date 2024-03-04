交部檢討違規記點 路權團體痛批愧對每年3000死亡行人

違規記點新制引發職業駕駛不滿，交通部拋「微罪不記點」解套，駕駛團體樂見其成，路權團體痛批道安走回頭路。行政院會周四將提解決方案，交通部今先邀集12個民團召開座談會。路權團體會前批評，交通部倒行逆施，愧對每年3000個行人橫死街頭，若不能正視人命關天，不排除全台串連快閃行動，或發起集會行動遊行，甚或赴政院討公道。駕駛團體則喊話，職業駕駛生計也是命，籲與會團體能理性討論，才有意義。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧會前受訪表示，交通部上周五下班時間才發出開會通知，今天周一一早就要來開會，只有短時間能準備，確實就是突襲行動。另外，與會出席的路權團體、職業駕駛團體4比8，比例懸殊，且許多長期關注相關議題團體未能受邀，非常不公平，也不尊重。

她表示，目前最大問題，是1200元以下交通違規項目，只有併排臨時停車，以及消防栓停車；計程車在路側紅線上下車（貨）、甚至在行穿線、人行道都未記點，聯盟不認為有必要為了職業駕駛需求，開放如此危險的並排停車。對於今天開會結果，聯盟態度也不樂觀。

行人零死亡推動聯盟發起人黃柏岳說，去年交通部承諾要修訂100至150公尺增設10%黃線，供所有用路人使用，如今未兌現承諾，卻倒行逆施，替違規並排停車，以及於消防栓周邊違規停車行為，為其暫緩甚至取消記點，非常遺憾，譴責交通部倒行逆施。

行人零死亡推動聯盟理事劉成謙說，王國材日前在網路媒體專訪中提及微罪不記點後，當天交通部電話打不進去，部長對自己同仁沒有完全溝通，更不可能對民間團體有足夠溝通；事情發酵後，馬上開座談會，3月4日就要送行政院會，非常迅速，對民間團體儼然無任何討論。

劉成謙說，若交通部仍執意要這樣送院會，行政院會仍通過，最後《道路交通處罰條例》又送立法院，他們會在這個時間點採取行動，希望交通部、行政院、立委可看見盼台灣安全交通更進步的民意，更不排除於全台串連快閃行動，或發起集會行動遊行，目前評估討論中。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜表示，今天所屬團體未受邀，算是「不請自來」，他們堅持違規記點不能退讓，因其是汰除不適任駕駛的基本規範，正告行政院、交通部，面對連續2年交通事故死亡超過3千人，未感到羞愧，竟還在全國人民面前談微罪不記點，這是什麼道理？若不能正視人命關天問題，不排除號召事故受害者上門找行政院討公道。

台灣交通安全協會理事陳威丞說，除了執法外，交通工程失敗，才是導致所有用路人混亂，以及需求未被滿足主因。他說，駕駛沒辦法找到合法避車彎停放，影響用路人，職業駕駛有上下載客、卸貨需求，為何沒有像日本、歐洲能滿足需求，以致造成用路人不斷衝突、死傷，就是交通工程失敗，倒行逆施。

他批評，交通部未把工程做好，只做執法，只會造成很多衝突、摩擦，但交通部要有長遠計畫，把「交通安全基本法」道路路側設施訂立出來，並由專業顧問公司、民間團體合作，重新妥善學習國外如何推動道路設計，逐年改善才會解決，而不是僅是動態執法調整。

下一代學生路權聯盟總召王晉謙表示，上周五下班前夕，交通部一紙座談會公文，非常納悶突襲式開會用意，交通部周四要把草案送院會，等於把今天來開會團體當作橡皮圖章，過水呼攏。

他說，想請教交通部長王國材，今天開這個會議，是否要造成駕駛、行人對立，不想提出解方，就讓民眾互相到座談會上廝殺，這樣做非常不負責任，更對每年死亡超過3千人的交通意外，毫無愧疚感。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾說，今天開會可讓雙方和公家機關坐下來和平理性討論，總比不開好。他說，交通安全改善不分行人或車輛，包含職業駕駛或一般駕駛或摩托車、道路用路人，都應在這份改善道路貢獻所有力量，不該變成人車對立，大家對交通改善目標一致。