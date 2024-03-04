全家點數兌換倒數計時 4招放大術教你聰明用 限時加碼抽10萬購物金

經常去全家便利商店消費的民眾注意啦！去年（2023）累積的Fa點即將於3月31日到期，為鼓勵會員活用點數、點點不浪費，全家更整理「超過500項熱門商品便宜換」、「國際精品家電免費兌」、「折抵當筆消費與公費代收」與「Fa點跨界兑換百家品牌優惠券」4招Fa點放大術，為會員聰明省荷包；3月19日前兌換指定商品，再加碼抽10萬元購物金、1年份Let’s Café中杯經典拿鐵與1年份Fami!ce全家霜淇淋。沒有想換的商品或是兌換後剩下零星點數，也可以透過會員APP「捐點做公益」，3月31日前捐點再抽百位會員獲得Let’s Café中杯經典美式1杯。

即日起至4月2日，全家集結超過500項商品供兌換，會員APP兌點趣週週推出「週三Fa點會員日」超殺兌點優惠，FamiCollection四季春青茶、古早味紅茶800點免費換；FamiCollection超柔抽取式衛生紙（1串8包）及牧場直送4.0鮮乳（900ML）只要8,000點即可免費兌換，多項熱門商品下殺1折起。

此外，百項店內熱門商品更可「點數免費換隨買」，包含Let’s Café中杯經典美式，7,000點即可免費換1杯，換算下來每杯只要24元；FamiCollection鮮榨果汁系列指定商品只要8,000點可兌換，相當於原價6.7折。此外，更有300項「全家」店內商品可使用1,000點起加價購，並享半價優惠，包含鮮食、點心零食、飲品及日用品、保健食品等眾多品項；於全家APP兌點趣加購店內商品並完成線上結帳，便可存入「隨買跨店取」我的商品，讓會員隨時隨地線上兌點、跨店分批領取最便利。

如果你是全家Fa點大富翁，還可以用來兌換iPhone、國際精品與多款質感家電，包含美國、歐洲精品包款、皮帶禮盒，最低僅20萬Fa點起可免費兌換；今年更首度推出FUJITSU變頻分離式空調，300萬點起免費換，或可使用800點加價26,500元起購入；外出代步超方便的小米S2電動輔助自行車，200萬點免費換，另有Dyson SV18手持吸塵器、LG R3濕拖清潔機器人、Sharp 65吋4K液晶顯示器、recolte氣炸烤箱及飛利浦多款質感家電，均可以800點加價購買或使用全家Fa點免費兌換。