清明節前蛋價恐崩盤？農業部：尊重市場機制

我國本土雞蛋買氣低迷，甚至業界傳清明節前蛋價恐崩盤，農業部代理部長陳駿季今表示，農業部尊重市場機制，春節後畜產品買氣都會趨緩，但開學後，學校營養午餐就會增加雞蛋使用量，有望維持蛋價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3353萬隻，雞蛋每日生產量12萬500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多，仍是供過於求。

立法院經濟委員會今邀請農業部進行業務報告，陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，國內蛋雞復養順利，目前約有3350萬隻母雞投入生產，每日生產雞蛋約2410萬顆，足夠供應國人每日所需。

陳駿季表示，雖然過年後買氣減緩，相對蛋農也在進行自主淘汰與調節，加上開學後學校營養午餐需求雞蛋量會增加，都有著維持蛋價；至於清明節前蛋價是否崩盤，陳駿季說，農業部尊重市場機制，但根據長期觀察，價格波動不至於太大。