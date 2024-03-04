5580萬過期進口蛋做堆肥 農業部：4、5月處理完畢

農業部去年因缺蛋執行雞蛋專案進口，不僅引發爭議還導致食安危機，市場買氣差，最後有5580萬顆進口蛋過期，農業部代理部長陳駿季今表示，目前仍待各縣市政府核准廢棄物新增「廢棄蛋品」，預計今年4、5月間處理完畢。

進口蛋5580萬顆過期，農業部去年11月起辦理公開招標，請業者將過期雞蛋做成堆肥，但歷經2次流標，直到去年底第3次招標才決標。

農業部去年11月開始立法院經濟委員會今邀請農業部進行業務報告，陳駿季會前接受媒體聯訪，針對進口蛋做成堆肥一事表示，此標案已由台灣省農業資源循環再利用協會得標，負責處理廠商有14家，分布在全台各縣市，待地方政府核准其廢棄物再利用的品項新增「廢棄蛋品」。

陳駿季說，目前已有4家申請核准，等其他縣市業者取得核准後即可啟動，依契約規定須在120個工作天內完成，預計今年4至5月間處理完畢。