出國慘遇桃機歲修！旅客苦等4小時「航班被取消」氣轟：家人在仙台等我

桃園國際機場南跑道年度歲修，各航班期間只能仰賴北跑道起降，昨（3）日有多架航班起降延誤、改時，許多旅客成為苦主。有一名網友表示，原訂14：35起飛的班機，結果到了18：40以為終於要起飛了，但是卻因為仙台機場休息，因此航班取消，他氣喊「整個旅遊被打亂，家人還在仙台等他」。

該名苦主在PTT日旅版以「桃園機場一日遊」為題發文，他表示搭乘的航班原訂14：35起飛，結果延誤了一小時，好不容易到15：30左右上飛機，但卻在機上待到16：30還沒起飛，約到17：00才廣播說會延遲20-30分鐘，因為跑道在維修，結果到18：30還沒起飛，更慘的是，最後因為仙台機場已經宵禁休息，航班也就取消了。

原po氣炸說，就算賠償又能怎樣，整個行程都被打亂了，自己的家人還在仙台等他當司機，目前也只能遠端指示他們要怎麼搭車到目的地。

不少網友見狀也安慰留言，「拍拍，好慘」、「看到家人還在仙台那段整個悲從中來，太慘了」、「今天所有班機幾乎都有問題吧」、「這是桃機的鍋啦」、「桃機臨時公告維修，這幾天搭機的真慘」、「今天從東京飛回來延誤一個小時...看來已經算幸運了」。

但也有人建議原po，「可以買飛羽田的航班，羽田搭夜車上去仙台會合」、「先飛去日本，再轉國內線或新幹線」、「直接改買其他航空飛日本其他地點吧，畢竟跑道要修好幾天」，不過最後原po也有出面更新，航空公司後來有發信通知，原訂的航班將改為今（4日）的中午12：35出發。

機場公司表示，歲修持續至今天下午4時，將視情況與相關單位檢討、討論，旅客可上網查詢航班異動資訊。