今明暖熱如夏逾30度 吳德榮：周三起大陸冷氣團又來急凍

本周天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明白天暖熱如夏早晚涼冷，今中南部逾30度，明各地高溫升至30度以上，南部最高35度；但周三上午起至周四鋒面通過、大陸冷氣團南下，中部以北氣溫遽降。

吳德榮說，今晨各地晴朗，冷空氣減弱，因輻射冷卻效應，氣溫偏低。截至5：13本島縣市平地最低氣溫為新竹(關西鎮)10.1度，各地區平地最低氣溫約在11至13度。

他指出，今、明兩天為高壓迴流型態，各地晴朗穩定，白天暖熱如夏、早晚涼冷；西半部及外島易起霧影響能見度。今各地區氣溫：北部11至28度，中部12至31度，南部13至32度，東部12至31度。明天各地區高溫升至30度以上，南部局部地區最高氣溫更達35度。

吳德榮說， 周三上午起至周四鋒面通過及大陸冷氣團南下，冷空氣雖較上一波弱，但天氣變化仍然劇烈；中部以北氣溫遽降、伴隨明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區亦有零星降雨的機率。

周五至周六冷氣團漸減弱，天氣好轉，白天氣溫逐日漸升，早晚因輻射冷卻效應、仍偏冷；周五、六清晨，北台部分平地最低氣溫，有接近10度機率。

吳德榮指出，下周(10)日)另一鋒面接近，中部以北再轉有局部短暫雨的機率。初春天氣多變，模式常有大幅度調整，應隨時注意最新模擬資料。