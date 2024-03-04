快訊

南投路邊停車3月收費上路 市民驚見1現象喊「舒服」

引狼入室？泰國引入中資救經濟的「陸橋計畫」

金門翻船案戰場今移立院 僵局怎解？管碧玲報告是訊號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今明暖熱如夏逾30度 吳德榮：周三起大陸冷氣團又來急凍

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
今明白天暖熱如夏，中南部高溫逾30度。本報資料照片
今明白天暖熱如夏，中南部高溫逾30度。本報資料照片

本周天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明白天暖熱如夏早晚涼冷，今中南部逾30度，明各地高溫升至30度以上，南部最高35度；但周三上午起至周四鋒面通過、大陸冷氣團南下，中部以北氣溫遽降。

吳德榮說，今晨各地晴朗，冷空氣減弱，因輻射冷卻效應，氣溫偏低。截至5：13本島縣市平地最低氣溫為新竹(關西鎮)10.1度，各地區平地最低氣溫約在11至13度。

他指出，今、明兩天為高壓迴流型態，各地晴朗穩定，白天暖熱如夏、早晚涼冷；西半部及外島易起霧影響能見度。今各地區氣溫：北部11至28度，中部12至31度，南部13至32度，東部12至31度。明天各地區高溫升至30度以上，南部局部地區最高氣溫更達35度。

吳德榮說， 周三上午起至周四鋒面通過及大陸冷氣團南下，冷空氣雖較上一波弱，但天氣變化仍然劇烈；中部以北氣溫遽降、伴隨明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區亦有零星降雨的機率。

周五至周六冷氣團漸減弱，天氣好轉，白天氣溫逐日漸升，早晚因輻射冷卻效應、仍偏冷；周五、六清晨，北台部分平地最低氣溫，有接近10度機率。

吳德榮指出，下周(10)日)另一鋒面接近，中部以北再轉有局部短暫雨的機率。初春天氣多變，模式常有大幅度調整，應隨時注意最新模擬資料。

冷氣團 氣溫

延伸閱讀

鋒面過境+強烈冷氣團今明濕冷 吳德榮：下周一熱如夏上看35度高溫

高溫上看33度 吳德榮：明起濕冷直逼強烈冷氣團 下周三又1波

今明回暖高溫逾24度 吳德榮：周五冷氣團報到轉雨 急凍下探10度

明後回暖 吳德榮：周五冷氣團再來轉濕冷下探10度

相關新聞

今明暖熱如夏逾30度 吳德榮：周三起大陸冷氣團又來急凍

本周天氣變化大，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今明白天暖熱如夏早晚涼冷，今...

微罪不記點？交部今邀民團座談

違規記點新制引發職業駕駛不滿，交通部拋「微罪不記點」解套，駕駛團體樂見其成，路權團體痛批「道安走回頭路」。行政院會周四將...

桃機南跑道歲修旅客苦等4小時 立委質疑竟會航班大亂

桃園國際機場南跑道年度歲修，各航班期間只能仰賴北跑道起降，今天多架班機起降延誤、改時，部分甚至轉降松山及高雄，引發旅客埋...

防堵富國島丟包案再發生 擬提高旅行業履約保證金

農曆春節期間發生年代旅遊富國島事件，財務不佳的旅行社損害消費者權益，但旅遊團費連年成長，保障旅客權益的履約保證保險門檻卻自2007年後都未調整，一旦旅行業出事，保險費可能不夠賠償，讓受害旅客求償無門。據了解，目前品保已建議交通部觀光署討論提高業者的履約保證金金額，保障消費權益，但相關調幅還要再討論。

今明暖如夏周四秒變冬天 鄭明典曬一圖告訴你這幾天溫差有多大

本周天氣變化大，溫度就像洗三溫暖，今明暖熱如夏，但周三起鋒面之後大陸冷氣團又來，周四又馬上降溫變冬天了。

強烈大陸冷氣團來襲 玉山成冰雪世界

強烈大陸冷氣團來襲，玉山降下「3月雪」，昨雖未再降雪，但低溫持續，積雪未消融，主峰頂步道白雪覆蓋，鐵棚區更成了「冰雪隧道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。