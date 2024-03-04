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微罪不記點？交部今邀民團座談

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導
道安微罪不記點、不開放檢舉，引發熱議，交通部今天召開座談會，交通改革倡議團體表示，違停嚴重危害道安，若不用記點，不可檢舉，「大違停時代」即將到來。記者葉信菉／攝影
道安微罪不記點、不開放檢舉，引發熱議，交通部今天召開座談會，交通改革倡議團體表示，違停嚴重危害道安，若不用記點，不可檢舉，「大違停時代」即將到來。記者葉信菉／攝影

違規記點新制引發職業駕駛不滿，交通部拋「微罪不記點」解套，駕駛團體樂見其成，路權團體痛批「道安走回頭路」。行政院會周四將提解決方案，交通部今先邀集十二個民團召開座談會；路權團體質疑會議來得突然，駕駛團體又占八個，僅四個交通改革倡議團體，這場座談會儼然只是過場，為去年在馬路橫死的三千名行人，感到悲嘆，不排除再上街頭。

為甩「行人地獄」惡名，去年六月卅日，違規記點新制上路，擴大違規記點及檢舉項目，一年內記十二點吊照兩個月，兩年內扣照兩次再違規，記點、吊銷駕照，職業駕駛控訴剝奪生計。交通部長王國材日前拋出，研擬罰鍰一二○○元以下交通違規不記點、不開放檢舉。

王國材昨受訪強調，道安與民怨是兩難，會朝「微罪不開放民眾檢舉、不記點」、「逕行舉發（科技執法、民眾檢舉）不記點」為修法方向；今天會議中，與會者可表達意見，若有共識會納修法參考，預定三月七日送行政院會，立法院本會期通過為目標。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，交通部若認為罰鍰一二○○元以下的違規行為，不妨礙交通安全，但若有影響，應調高罰鍰，例如，在人行道、行人穿越道等違停，馬路並排停車，嚴重危害道安，應一併提高至最高罰鍰一二○○元以上，否則將有更多無辜死傷。

陳愷寧強調，可接受在道路設計完善前，允許一段期間緩衝期不記點，但交通部須給出時限，並定期召開會議。此外，應維持民眾檢舉機制，檢舉違規本是公民行使權益的行動，彌補基層執法不力。

ＴＭＲＡ台灣摩托車友協會秘書長劉成謙表示，連機車行駛禁行車道都要記點，違停對道路安全危害明顯更大，若不用記點，十足荒謬，可預見「大違停時代」來臨。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟表示，交通部願意傾聽職業駕駛團體意見，採納過去會議建言，考量駕駛生計問題，提出「微罪不記點」，樂見其成；今日會議將提出三大訴求，包括，把握裁罰比例原則、道路規畫設計完善，以及交通號誌人車分流。

交通部長 行人地獄 記點

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