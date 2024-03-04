健康名人堂／打擊不法藥物 建立正確用藥習慣

近幾年來詐欺案件數日趨增加，法務部統計的新收案數也躍居各罪名之首，造成民眾財產嚴重損失，但同時在科技進步及網路使用的發達下，除了詐欺犯罪之外，不法藥物也日益猖獗，而且手法日新月異，這嚴重的問題必須被看見。

不法藥物也應視為國安問題

政府稱詐騙已成國安問題，針對詐欺犯罪組成打詐國家隊，將打擊詐騙作為施政的重點，但同樣傷害全體人民健康的不法藥物，卻不見政府積極地防堵，我們必須指出，涉及國民健康的問題也要等同國安問題視之。

不法的藥物不但造成民眾財產損失，更使人民的生命、身體及健康可能受到嚴重的傷害，更嚴重影響到家庭及社會安全。根據衛福部112年在台灣的藥物檢查及查獲違法統計，有關違法藥品的查獲率竟高達近10%，如此數據對真正在我國市面上流通的不法藥物而言，恐怕只是冰山一角。

有別於過去不法藥物的通路在地下電台、遊覽車、夜市、藥房等等，現今最盛行的通路則是來自各大網站及社群平台，於此許多廣告充斥著各種偽劣假藥的販售，往往吸引不知情的民眾購買，但網路上販售藥品是有其法規上嚴格的限制。

網路充斥很多來路不明藥物

根據衛福部規定，目前僅有「乙類成藥」得由依法核准登記藥品藥商、藥局與得兼營乙類成藥之百貨店等，於網路販售，並須符合網路零售乙類成藥相關規定，如曼秀雷敦軟膏、綠油精及德國百靈油等數種品項都是常見的藥品。民眾必須注意，能在網路上合法販售的藥品種類有限，其他來路不明或標示不清的藥品都很可能是不法藥物。

現今不法藥物的樣態多，有含有錯誤成分或完全無效的假冒名牌藥品、在網路上冒充合法藥品出售的藥物，以及安全性和有效性未經過審核及未經授權生產的仿製品等，市面上最常見的就是壯陽藥物、減肥藥物及中藥非法攙混西藥，不肖業者利用一般人對醫藥知識不熟，用誇大不實言論，吸引民眾購買及食用。

政院應跨部會成立查緝小組

為守護人民健康，不應只是在藥品管理、稽查及監測，為減少不法藥物，政府應持續強化源頭打擊，從不法藥物的製造、運輸及非法廣告防堵，讓偽劣假藥無所遁形。

我們呼籲行政院召集內政部、財政部、法務部、國家通訊傳播委員會、數位發展部、海洋委員會等相關單位成立跨部會查緝不法藥物小組，為國人健康拉起一道厚實的防護網，從境內、海關到網路社群，一一杜絕不法藥物流入市面。

政府必須強化對不法藥物的政策管制及加強公權力執法，也要建議民眾建立正確的用藥習慣，購買市面上的藥物應謹慎以對，不要隨意透過網站及社群平台購買來路不明藥品，若有用藥需求，應至醫療院所或藥局諮詢專業的藥事人員，取得合格的藥品並了解正確的用法，才可以確保自身健康。