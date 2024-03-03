桃機南跑道歲修旅客苦等4小時 立委質疑竟會航班大亂

桃園國際機場南跑道年度歲修，各航班期間只能仰賴北跑道起降，今天多架班機起降延誤、改時，部分甚至轉降松山及高雄，引發旅客埋怨，並引起立委質疑竟能搞到航班大亂；有旅客投訴苦等4小時還沒登機，也無法瞭解是否能飛。機場公司表示，歲修將持續至5日下午4時，將視情況與相關單位檢討、討論，旅客可上網查詢航班異動資訊。

台灣航空福利社臉書專頁發文指出，「繼IT254, SL394, MM28相繼取消航班，TR896繞桃園機場一圈之後就要結束今天的旅程了還是要重新排隊？」不少網友回文共鳴，提及「下午4點半在觀景台看，南北跑道邊上排了快20台飛機等起飛，已降落的等不到停機坪可以進去」、「今天16點搭機到香港，延誤到18:30才起飛⋯⋯」、「在飛機上坐了四個半小時才說取消不飛⋯真的是⋯⋯」。

國民黨立委王鴻薇表示，桃園機場排名從2019年拿到全球13名後，排名便直直落，近4年下降到82名；這種歲修維護例行作業，居然搞到交通大亂，飛香港比飛日本還久，不用人家競爭，觀光業靠自己人就把觀光搞死，預計還要等到3月5日下午4點才恢復，「請問桃園機場，明、後天也要繼續延誤塞車整天嗎？」

機場人士指出，歲修前已通知各家航空公司，並與工程單位溝通，並非臨時關閉作業；塔台會向營運端、航空公司檢討航班起降情況。

機場公司指出，桃園國際機場南北跑道須定期輪流維修，與各單位從農曆年前起多次協調，擇定年度航情量較低且完成農曆春節疏運任務後進行；本次辦理南跑道年度維修，關閉時間為3月3日上午10時至5日下午4時，共計54小時，飛航公告（NOTAM）亦已發布。

機場公司表示，今天為第一天執行單跑道運作，飛航服務總台於班機到場尖峰時段，對鄰區實施5至10分鐘適度流管措施，降低對航情影響。