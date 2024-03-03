快訊

小S公公許慶祥過世 王偉忠現身「喜事」不捨：她有打給我

巨人軍來台／再見雙殺！巨人遭壓制、猿打8安也0分 首場和局誕生

獨／喊「能請的錢」都會賠…加害人母盼當面道歉 枉死巡路員父接受靈前致意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
周二最炎熱如夏天，周三起上看強烈大陸冷氣團報到，全台轉濕冷有雨；周四至周五北部全天高溫不超過16度。示意圖。圖／中央社
周二最炎熱如夏天，周三起上看強烈大陸冷氣團報到，全台轉濕冷有雨；周四至周五北部全天高溫不超過16度。示意圖。圖／中央社

本周天氣兩段變化，中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。明天溫度逐日回升，周二最炎熱如夏天，中南部高溫30度，北部更逾30度；周三起上看強烈大陸冷氣團報到，全台轉濕冷有雨；周四至周五北部全天高溫不超過16度，周六起才稍回溫。

中央氣象署預報員官欣平指出，今天強烈大陸冷氣團減弱，稍有回溫，但感受不明顯，北部也還有降雨現象。

不過，從明天起至後天，溫度逐日回升，北部、東半部高溫從今天的16至18度，增至25至26度，中南部明天高溫29至30度。周二溫度回升最顯著，中部高溫增至30度、北部31至32度。

官欣平表示，周二十分炎熱後，緊急周三馬上有冷氣團南下，預估為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部從周二白天高溫32度，降至周三白天高溫僅23度，變化明顯；此外，冷空氣影響最明顯期間落在周四至周五，北部全天高溫不超過15至16度，周六起逐漸減弱，稍微回溫。

天氣型態方面，明晨中部以北留意低雲或霧，影響能見度。明天整體降雨緩和，僅花東地區有零星降雨；周二也只有南部地區零星降雨，且雨勢不明顯。

周三至周四，受華南雲雨區影響，水氣增多，全台可能降雨。周五雨勢緩和，從中南部平地先開始；至周六期間，北部、東半部地區及中南部山區，均易降雨。

中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。圖／中央氣象署提供
中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。圖／中央氣象署提供

冷氣團

延伸閱讀

今起回暖周二飆30度高溫 周三冷氣團侵台陡降溫轉濕冷

氣溫回升這天爆熱 周三冷氣團 彭啟明：冬轉初夏再轉冬

將揮別濕冷！明起晴暖飆35度高溫 周三鋒面+冷氣團再襲

明天終於回溫了！下周二北部飆30度 這一天再迎冷空氣全台轉濕冷

相關新聞

南跑道整修剩北跑道...班機起降壅塞遭旅客抱怨 桃園機場回應了

桃機南跑道關閉整修至5日下午，僅剩北跑道可供起降，影響班機起降，因壅塞引發旅客抱怨。桃園機場公司表示，今天為第一天執行單...

凱特王妃疑罹「克隆氏症」 典型症狀似盲腸炎？醫曝差別：罹癌風險高

英國凱特王妃1月接受腹部手術，預計休養到4月，外媒報導，凱特可能罹患「克隆氏症」。醫師指出，疾病本身很罕見，屬於自體免疫...

桃機南跑道歲修首日 旅客喊做心理準備：班機起降「地面天空」都在排

桃園國際機場公司今天表示，南跑道進行年度維修，關閉時間為3日上午10時至5日下午4時，共計54小時。由於只剩單跑道起降，...

本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

本周天氣兩段變化，中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。明天溫度逐日回升，周二最炎熱如夏天，中南部高...

嘴唇出現黑點恐為遺傳病 醫示警：一情況癌變風險飆高12倍

一名男性日前發現嘴唇出現了「黑色點狀樣」，而到皮膚科就醫，沒想到被皮膚科醫師提醒，這有可能是腸胃道疾病。肝膽腸胃科醫師詹...

未來兩日白天炎熱 週三低溫再報到

週一、週二回溫，各地高溫達30度，週三氣溫再急轉直下！中央氣象署指出，4日各地大多為多雲到晴，到6日受鋒面與大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯轉冷，恐出現20度以上的溫差。天氣風險預報員方俊元說，6日受到鋒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。