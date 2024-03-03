本周天氣如「洗三溫暖」 周二先飆30度、這日迎冷氣團全台溼冷

本周天氣兩段變化，中央氣象署在臉書專頁以如同「洗三溫暖」，形容溫度起伏劇烈。明天溫度逐日回升，周二最炎熱如夏天，中南部高溫30度，北部更逾30度；周三起上看強烈大陸冷氣團報到，全台轉濕冷有雨；周四至周五北部全天高溫不超過16度，周六起才稍回溫。

中央氣象署預報員官欣平指出，今天強烈大陸冷氣團減弱，稍有回溫，但感受不明顯，北部也還有降雨現象。

不過，從明天起至後天，溫度逐日回升，北部、東半部高溫從今天的16至18度，增至25至26度，中南部明天高溫29至30度。周二溫度回升最顯著，中部高溫增至30度、北部31至32度。

官欣平表示，周二十分炎熱後，緊急周三馬上有冷氣團南下，預估為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部從周二白天高溫32度，降至周三白天高溫僅23度，變化明顯；此外，冷空氣影響最明顯期間落在周四至周五，北部全天高溫不超過15至16度，周六起逐漸減弱，稍微回溫。

天氣型態方面，明晨中部以北留意低雲或霧，影響能見度。明天整體降雨緩和，僅花東地區有零星降雨；周二也只有南部地區零星降雨，且雨勢不明顯。