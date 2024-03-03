未來兩日白天炎熱 週三低溫再報到

週一、週二回溫，各地高溫達30度，週三氣溫再急轉直下！中央氣象署指出，4日各地大多為多雲到晴，到6日受鋒面與大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯轉冷，恐出現20度以上的溫差。天氣風險預報員方俊元說，6日受到鋒面與東北季風影響，從迎風面開始各地都會出現降雨。

週一白天很炎熱

方俊元表示，4日將轉變成東南至偏南風影響，夾帶較溫暖的空氣影響臺灣，各地氣溫回升，北東部高溫可以來到25到27度、中南部27到30度，回升的幅度相當明顯，5日氣溫更是會進一步回升，北東部高溫可以來到30度左右、中南部則是有機會上升到32度，整體感受上會相當炎熱。

他指出，天氣方面則是因為環境水氣明顯較少，各地普遍是晴時多雲穩定的型態，只有東部地區偶爾會有較多雲量，甚至是局部迎風面飄雨的可能。

方俊元說，6日將再迎來下一波的天氣變化，將會有鋒面系統再次通過後東北季風南下，天氣由北部開始先有短暫陣雨機會，南部則是受到鋒前西南風較強，也有迎風面降雨機會，伴隨鋒面通過，中部、東部各地都有降雨機會。他說，後續持續受華南雲系東移有較多水氣影響，天氣較差的情況可以影響到7日晚間。

北台灣下探12度

根據中央氣象署資料顯示，鋒面通過及大陸冷氣團南下，下半天起北部、東半部轉為有短暫陣雨，其他地方可能有零星陣雨，東北部地區6日溫低都下探至12度，中南部地區低溫也不到20度，全天氣溫驟降，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響持續到8日。

中央氣象署也指出，9日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫略為回升，各地早晚有涼意；8日、9日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

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