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青少年教養難題多 北市聯醫特別門診助家長溝通

中央社／ 台北3日電
專家發現兒童及青少年人際互動模式已有明顯不同，許多家長面臨教養挑戰，北市聯醫為此設立親職特別門診，替家長解惑並協助溝通。示意圖／ingimage
專家發現兒童及青少年人際互動模式已有明顯不同，許多家長面臨教養挑戰，北市聯醫為此設立親職特別門診，替家長解惑並協助溝通。示意圖／ingimage

經歷COVID-19疫情加上短影音興起，專家發現兒童及青少年人際互動模式已有明顯不同，許多家長面臨教養挑戰，北市聯醫為此設立親職特別門診，替家長解惑並協助溝通。

台北市立聯合醫院松德院區3月起開設「家長親職自費特別門診」，提供家長諮詢服務，包含特殊兒童教養、青少年壓力調適、情緒行為議題、拒學或網路過度使用、輔導資源銜接等。

聯合醫院兒童青少年精神科主治醫師賴柔吟接受電訪表示，無論研究還是臨床上都發現，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加上社群軟題及短影音盛行，出現拒學狀況或人際適應困難的孩子越來越多，而這是全球性的趨勢。

她說明，因為3C產品盛行，許多孩子可以從虛擬世界中獲得成就感與快樂來源，相較於現實生活充滿各式規則、學習挑戰，勢必需要照顧者適當引導，而每個家庭、每段親子關係都不一樣，所以難以提供普遍性解方。

賴柔吟在與兒童或青少年會談的過程中發現，很多家長其實有滿腹疑問想提出，又擔心在孩子面前說出會造成暗示或貼標籤效果，因此忍到門診時間結束才匆匆忙忙向她嘀咕幾句，但對話緊湊品質差，也無法好好討論、達成共識。

此外，賴柔吟指出，孩子在許多層面需要照顧者協助，因此若出現發展或情緒行為議題，不僅大人常常比孩子自身更了解狀況，也需要大人一起做出改變才能調整環境並改善。

賴柔吟表示，無論是擔心孩子手機成癮，還是想了解是否需要精神醫療協助，或是希望緩解家庭緊張關係，都可以透過完整諮詢時間及深度會談協助。

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