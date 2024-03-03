影／3月雪冰封玉山「凍」人 鐵棚區成冰雪隧道

受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，玉山昨天降下「3月雪」，今雖未再降雪，但山區持續低溫，積雪未消融，主峰頂步道遭白雪覆蓋，鐵棚區更成了「冰雪隧道」，玉山白頭冰封美景「凍」人，但上山勿貿然登頂，務必備妥雪地裝備。

中央氣象署指出，玉山北峰昨天上午8時許下冰珠，而玉山主峰則在昨上午10時起斷續降雪，玉山氣象站至今積雪1公分，今天上午7時氣溫只有零下7.9度，能見度良好，也因山區零下低溫，積雪並未消融。

而這波「3月雪」也讓玉山白了頭，其主峰線更成了冰封世界，碎石坡、鐵棚區、鐵鍊、指示牌，甚至玉山箭竹等高山植物等因低溫、水氣出現霧淞或冰柱，隨處可見積雪結冰，雪地美景「凍」人，但也伴隨危險。