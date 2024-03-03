今起回暖周二飆30度高溫 周三冷氣團侵台陡降溫轉濕冷
今天起一路回溫，中央氣象署預報員官欣平說，尤其周二大幅度回暖，各地高溫28至30度，甚至逾30度。不過，周三起鋒面接近、大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區影響，北部高溫降至22度、低溫15度，至周五期間各地濕冷，周六北部稍微回升至20度。
官欣平表示，今天白天基隆北海岸、宜蘭、東半部地區，以及大台北山區仍有降雨，西半部地區逐漸趨緩，入夜後到明天白天再轉乾。另外，今晚至明天清晨中部以北地區留意低雲或霧，影響能見度。
降雨趨勢，他說，明天至周二各地降雨明顯減少，僅花蓮、台東零星降雨；周二南台灣也有零星降雨。周三至周五隨著鋒面通過，以及大陸冷氣團南下，強度預估大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，期間濕冷，各地都有可能降雨。周三至周四華南雲雨區影響，各地有雨；周五中南部平地雨勢稍緩，但其山區，以及北部、東半部地區降雨仍持續。
官欣平說，周六冷氣團減弱，溫度回升，降雨雖有緩和，但在東半部、北台灣，尤其北海岸、宜蘭降雨仍有持續情況，中南部山區亦有降雨。
溫度趨勢方面，官欣平說，今天起一路回溫，北台灣周二最暖，各地28至30度，甚至超過30度。周三起鋒面接近，冷氣團南下，加上華南雲雨區，再轉濕冷，尤其北台灣明顯下降，白天從30度變22度，北台灣周四至周五低溫持續15度，周六稍微回升至20度。
官欣平也表示，目前玉山降雪情況已結束，氣象署後續隨時觀察；此外，若水氣、溫度配合，周三下半天起至周四，3500公尺以上山區有降雪機率。
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