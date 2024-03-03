快訊

柯文哲拋N+1提名…她分析：恐成民眾黨連任議員殲滅計畫

從有益心臟到可能致癌 紅酒如何走下健康飲食的神壇？

NBA／「坦克切入」寫紀錄！詹姆斯生涯4萬分 史上第一人

今起回暖周二飆30度高溫 周三冷氣團侵台陡降溫轉濕冷

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
今天起一路回溫，尤其周二大幅度回暖，各地高溫28至30度，甚至逾30度。本報資料照片
今天起一路回溫，尤其周二大幅度回暖，各地高溫28至30度，甚至逾30度。本報資料照片

今天起一路回溫，中央氣象署預報員官欣平說，尤其周二大幅度回暖，各地高溫28至30度，甚至逾30度。不過，周三起鋒面接近、大陸冷氣團南下，加上華南雲雨區影響，北部高溫降至22度、低溫15度，至周五期間各地濕冷，周六北部稍微回升至20度。

官欣平表示，今天白天基隆北海岸、宜蘭、東半部地區，以及大台北山區仍有降雨，西半部地區逐漸趨緩，入夜後到明天白天再轉乾。另外，今晚至明天清晨中部以北地區留意低雲或霧，影響能見度。

降雨趨勢，他說，明天至周二各地降雨明顯減少，僅花蓮、台東零星降雨；周二南台灣也有零星降雨。周三至周五隨著鋒面通過，以及大陸冷氣團南下，強度預估大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，期間濕冷，各地都有可能降雨。周三至周四華南雲雨區影響，各地有雨；周五中南部平地雨勢稍緩，但其山區，以及北部、東半部地區降雨仍持續。

官欣平說，周六冷氣團減弱，溫度回升，降雨雖有緩和，但在東半部、北台灣，尤其北海岸、宜蘭降雨仍有持續情況，中南部山區亦有降雨。

溫度趨勢方面，官欣平說，今天起一路回溫，北台灣周二最暖，各地28至30度，甚至超過30度。周三起鋒面接近，冷氣團南下，加上華南雲雨區，再轉濕冷，尤其北台灣明顯下降，白天從30度變22度，北台灣周四至周五低溫持續15度，周六稍微回升至20度。

官欣平也表示，目前玉山降雪情況已結束，氣象署後續隨時觀察；此外，若水氣、溫度配合，周三下半天起至周四，3500公尺以上山區有降雪機率。

定量降水預報圖。圖／中央氣象署提供
定量降水預報圖。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來一周溫度變化。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣型態。圖／中央氣象署提供
未來一周天氣型態。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

延伸閱讀

明天終於回溫了！下周二北部飆30度 這一天再迎冷空氣全台轉濕冷

濕冷再一天…下周「這天」熱如夏飆逾30度高溫、周三又有冷氣團

未來1周兩波冷空氣今明濕冷 下周回暖飆35度高溫 這天冷氣團跌幅18度

濕冷還沒完！下周還有鋒面和冷氣團 賈新興：未來10天水氣多

相關新聞

氣溫回升這天爆熱 周三冷氣團 彭啟明：冬轉初夏再轉冬

強烈大陸冷氣團今天減弱，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，近期天氣冬轉初夏再轉冬，「這就是春天」...

台灣露出雲層了！ 鄭明典：雲邊緣可以看到地形影響

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升；前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣露出雲層了！

玉山零下7.9度積雪1公分 銀白世界絕美

昨天強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，玉山北峰昨天上午8時許下冰珠，而玉山主峰昨天上午10時短暫降雪，積雪達0.5公分...

健保個資退出權條文爭議 人權團體：衛福部權力一把抓

衛福部健康資料加值應用中心、國衛院全民健保研究資料庫，將全民健康資料釋出給第三方單位進行應用，引發個資使用疑慮，「衛生福...

戴隱形眼鏡必看！ 這東西也屬醫材、切勿共用

許多近視的民眾考量戴眼鏡不方便，都會配戴隱形眼鏡，而隱形眼鏡、隱形眼鏡沖洗液、保養液，甚至「隱形眼鏡保存盒」都屬於醫療器...

小S公公心肌梗塞猝逝 醫揭天冷另1隱藏版疾病也來了

藝人小S公公許慶祥昨天突發心肌梗塞猝逝。最近氣溫急降，隨即又開始回暖，民眾除關注心肌梗塞的同時，最近腦中風患者也有增加的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。