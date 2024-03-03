台灣露出雲層了！ 鄭明典：雲邊緣可以看到地形影響

今天強烈大陸冷氣團減弱，各地清晨仍偏冷，白天起氣溫回升；前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，台灣露出雲層了！

鄭明典表示，高雲消散，前幾天濃密的雲明顯變得稀疏，現在在台灣上空的雲，邊緣可以看到地形的影響，所以是相對穩定的低雲或霧。春季風向變化快，連帶天氣變化也快，要注意身體的調節。

氣象署表示，今天水氣減少，除東半部地區、中部以北山區有零星短暫雨，其他地區轉為多雲到晴的天氣，中部山區的降雨隨時間亦逐漸停歇；氣溫方面清晨仍冷，台中以北、宜蘭仍有局部10度氣溫發生的機率，其他地區亦僅12至16度；白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫將明顯回升，北部宜花高溫上看20度，中部、台南及台東可達22、23度，高屏則約24至27度。