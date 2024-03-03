快訊

路上驚見AirPods Pro充電盒輾爆慘樣「旁邊又1台」 他嘆：這麼容易不見？

玉山零下7.9度積雪1公分 銀白世界絕美

苦苓促取消檢舉達人3理由：盼立委重視 甚至大法官釋憲

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
檢舉達人存廢長期掀熱議，違規記點上路後，民怨沸騰。示意圖。本報資料照片
檢舉達人存廢長期掀熱議，違規記點上路後，民怨沸騰。示意圖。本報資料照片

交通違規記點改革後引民怨，行政院會周四將討論相關修法草案，包括1200元以下的輕微交通違規不記點、不開放檢舉。政院官員表示，交通違規記點朝兩方向調整，除了微罪將不記點，未來將只限警察攔檢才能記點。作家苦苓在臉書喊話，「請支持廢除民眾檢舉交通違規，取消檢舉達人」。

苦苓主張警察不應受理民眾提供的交通違規檢舉，他列3理由，第一，不管是測速、闖紅燈、酒測的儀器，都必須經過官方認證檢驗，否則違規檢舉無效。「請問民眾的手機或是行車記錄器有經過任何官方認證檢驗嗎？答案是沒有」。

他說，所以警方據此提出交通違規處罰根本「於法無據」，希望立委重視此事，必要時提請大法官釋憲。

第二，交通違規的處罰目的，是為了提醒用路人遵守規則、維持交通順暢及安全。苦苓表示，民間檢舉魔人卻會將一些無關緊要的「微違規」事項，例如黃線暫停稍久、變換方向燈時間稍短、或行車中只壓到一點點實線均拍照提出檢舉，警方也不管輕重、一律處罰，有違「比例原則」，更造成許多民怨。

苦苓表示，第三，並非本身權益受到侵害，卻讓人民任意檢舉而且據以處罰，說好聽叫「警民合作」，其實根本就是「執法怠惰」。而且變相鼓勵人民成為「交通抓粑仔」、甚至產生互相檢舉報復的不正常心態，「受害者」有增無減，應該也不是負責任的執政者所樂見。

苦苓建議，以後接到民眾檢舉罰單的人都提出訴願，並積極參與連署取消此一「惡法」。「根本都還不是法，應該叫惡行政命令」。

交通違規 記點 警察

延伸閱讀

健保專法／專法解讀空間大 人權團：衛福部權力一把抓

批3新科藍委質詢不專業...柯建銘嗆把國會「馬戲團化」 藍：酸葡萄心理

交通違規記點制民怨沸騰 陳揆諾：下周政院院會處理

深坑大火惡臭民怨…北市環保局長吳盛忠自行請辭：懲處同仁做不下去

相關新聞

玉山零下7.9度積雪1公分 銀白世界絕美

昨天強烈大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，玉山北峰昨天上午8時許下冰珠，而玉山主峰昨天上午10時短暫降雪，積雪達0.5公分...

將揮別濕冷！明起晴暖飆35度高溫 周三鋒面+冷氣團再襲

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下...

台灣醫師年年增 仍未解決「無醫鄉」

南韓醫師近期「集體離職」引發全球關注，台灣醫療體系長期受到健保總額壓力走向崩壞，疫後除了護理人力掀起離職潮，投入急重難科...

健保個資退出權條文爭議 人權團體：衛福部權力一把抓

衛福部健康資料加值應用中心、國衛院全民健保研究資料庫，將全民健康資料釋出給第三方單位進行應用，引發個資使用疑慮，「衛生福...

衛福部不告知、民眾須主動申請 健保個資退出權挨批

健保資料庫資料二次利用，憲法法庭前年判定部分違憲，依規定三年內訂定專法或修健保法，衛福部前天公布「衛生福利資料管理條例」專法草案，其中，仍保留「目的外使用」這些資料的空間，民眾雖有不給予其他單位使用的「退出權」，但衛福部採取不主動告知目的外使用項目，且退出權須由民眾「主動」申請。

行人地獄悲歌／道安改革因抗議而搖擺 如何借鏡巴塞隆納 不走回頭路

台灣道安改革尚未見到明顯成效，行人路權也仍在與「以車為本」的力量拔河之際，蔡英文政府在2023年推動的違規記點新制，因職業駕駛不滿、影響生計，不僅不到半年就暫緩部分項目，交通部長王國材日前還透露將研議1200元以下罰鍰的「微罪不記點」，再度遭路權團體批評走回頭路、漠視用路人性命。 當交通部改善道安的重點仍擺脫不了「執法」，忽視將路權及道路使用者等級概念導入道路工程，「以人為本」的道安鐘擺恐怕會慢慢受「車本主義」的風向影響，又擺回錯誤的方向，甚至因政府無法將改善道安的決心「一錘定音」，重演西班牙巴塞隆納原本力推人本交通，卻遭「車本主義者」反撲、走回頭路的場景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。