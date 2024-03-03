苦苓促取消檢舉達人3理由：盼立委重視 甚至大法官釋憲

交通違規記點改革後引民怨，行政院會周四將討論相關修法草案，包括1200元以下的輕微交通違規不記點、不開放檢舉。政院官員表示，交通違規記點朝兩方向調整，除了微罪將不記點，未來將只限警察攔檢才能記點。作家苦苓在臉書喊話，「請支持廢除民眾檢舉交通違規，取消檢舉達人」。

苦苓主張警察不應受理民眾提供的交通違規檢舉，他列3理由，第一，不管是測速、闖紅燈、酒測的儀器，都必須經過官方認證檢驗，否則違規檢舉無效。「請問民眾的手機或是行車記錄器有經過任何官方認證檢驗嗎？答案是沒有」。

他說，所以警方據此提出交通違規處罰根本「於法無據」，希望立委重視此事，必要時提請大法官釋憲。

第二，交通違規的處罰目的，是為了提醒用路人遵守規則、維持交通順暢及安全。苦苓表示，民間檢舉魔人卻會將一些無關緊要的「微違規」事項，例如黃線暫停稍久、變換方向燈時間稍短、或行車中只壓到一點點實線均拍照提出檢舉，警方也不管輕重、一律處罰，有違「比例原則」，更造成許多民怨。

苦苓表示，第三，並非本身權益受到侵害，卻讓人民任意檢舉而且據以處罰，說好聽叫「警民合作」，其實根本就是「執法怠惰」。而且變相鼓勵人民成為「交通抓粑仔」、甚至產生互相檢舉報復的不正常心態，「受害者」有增無減，應該也不是負責任的執政者所樂見。

苦苓建議，以後接到民眾檢舉罰單的人都提出訴願，並積極參與連署取消此一「惡法」。「根本都還不是法，應該叫惡行政命令」。