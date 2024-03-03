將揮別濕冷！明起晴暖飆35度高溫 周三鋒面+冷氣團再襲

今天清晨強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，中央氣象署發布低溫特報，苗栗以北、宜蘭及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫、連江縣有局部持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天白天起冷空氣減弱，氣溫回升，晚仍偏冷，各地天氣漸好轉，北海岸及東半部偶有局部短暫雨的機率。北部10至23度，中部11至25度，南部12至28度，東部10至25度。

吳德榮表示，明天、周二為高壓迴流型態，各地區高溫逐日升至30度以上，南部局部地區最高氣溫更達35度，為白天晴暖如夏、早晚涼冷的天氣；西半部及外島易有局部濃霧、影響能見度，應注意即時訊息。

吳德榮表示，周三上午起至周四鋒面通過及大陸冷氣團南下，中部以北再轉濕冷，有明顯降雨，南部氣溫略降、局部地區有零星降雨的機率；北部沿海及部分平地最低氣溫有觸及10度的機率。