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健保個資專法／立委：民眾未回覆 應視不同意使用

聯合報／ 記者蔡晉宇屈彥辰林縉明／台北報導

「衛生福利資料管理條例」專法草案出爐，民眾行使退出權採取「主動申請」，被人權團體詬病衛福部仍握有大權，民眾個資難以獲得保護。國民黨立委廖偉翔表示，個資是人格權的重要部分，所以若要提供給第三方使用應該是需要經過當事人同意，沒有回覆的應該一律當作不同意第三方使用，這才合理。

廖偉翔指出，當時憲法法庭已經明示要求，健保資料庫的資料，雖然可以繼續提供學術單位，作為研究使用，但是在提供給第三方使用時，沒有給予民眾退出權，被視為「違憲」，衛福部應該提供給當事人有「健保資料停止利用權」。大法官的做法，是在保護國人個資的精神下，於學術研究以及醫療發展當中做出平衡。

廖偉翔表示，「衛生福利資料管理條例」草案目前在預告階段，衛福部應盡速蒐集資料，完成專法版本送來立法院審議，好讓專法可以盡早上路實施。

民眾黨立委林國成表示，衛福部總是在發現問題後才要修法，行政機關有點怠惰。林國成說，個資被二用或外洩不是只有發生在健保資料庫，其他單位也可能會發生，既然要修法，應該要通盤檢討整體個資保護狀況一併提出修法，不該是頭痛醫頭、腳痛醫腳，只針對單一的情況修法，這樣不妥當。

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