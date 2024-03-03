健保個資退出權條文爭議 人權團體：衛福部權力一把抓

衛福部健康資料加值應用中心、國衛院全民健保研究資料庫，將全民健康資料釋出給第三方單位進行應用，引發個資使用疑慮，「衛生福利資料管理條例」草案前天出爐，但人權團體認為，衛福部專法法案條文的解讀空間太多，且衛福部將處理爭議事件的諮議會，設置在衛福部轄下，恐怕難以顧及民眾權益。

台灣人權促進會會長涂予尹說，衛福部擬定專法草案，雖為民眾個資取得賦予法源，但許多條文不夠明確，存在解讀空間，從法制觀點來看仍有不足，且憲法法庭要求建立獨立監督機制，以確保民眾個資不受侵害，衛福部卻將「衛生福利資料諮議會」設於轄下，等於權力一把抓。

其中，專法草案規定，當民眾行使「退出權」時，在法律概念上，仍存有可被「否決」的解讀空間，無法滿足大法官要求的保障民眾退出權。

專法草案第六章規範衛福部應成立諮議會，處理衛福資料爭議事件。涂予尹說，該諮議會是隸屬衛福部轄下的內部組織，雖要求成員需有至少半數為外部學者專家，但人選是由衛福部選定，不難想像衛福部會找傾向資料開放的專家擔任委員。

涂予尹說，對個資保障持嚴謹態度的專家，未必在專家委員之列，離大法官要求的「獨立監督」仍有距離，且與進入籌備階段的行政院「個人資料保護委員會」，恐有權限協調上的疑慮。

另，涂予尹指出，專法草案規定政府機關在「目的外使用」可向諮議會申請，卻未針對審理標準訂出指引，規範應核准或否決的條件，委員恐會面臨大權在握，或不敢做出判斷二種極端情況，行政機關或許會說須待個案數量累積後再行訂定，但站在人權會角度，仍希望政府先訂出最低限度的標準。

退出權是健保資料庫使用爭議中心，草案雖讓民眾有了退出權，但在第十八條中規定，主管機關在「維護國安」、「免除人民生命、身體、自由或財產急迫威脅」等特定條件下，即使民眾已要求退出，仍可將其資料目的外使用。

涂予尹表示，國家安全、急迫危險都是抽象意涵，解讀方式包山包海，加上主管機關掌握認定權力，可不顧人民要求，執意行使目的外使用，且後續補償及資安維護，法條中均無清楚界定。