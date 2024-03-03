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均衡醫師人力 專家：調健保支付標準

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣長期處於醫師分布不均、急重難症人力缺乏。 示意圖／ingimage
台灣長期處於醫師分布不均、急重難症人力缺乏。 示意圖／ingimage

長期處於分布不均、急重難症人力缺乏，台灣政府嘗試開放國外醫學生執業、增加公費醫學生等改善現況，但偏鄉、急重難科的醫師仍舊不足。台灣醫務管理學會理事長洪子仁直指，要改善人力不均，應是優先調整健保支付標準、醫院評鑑等方式，才能真正解決問題。

台灣醫學教育學會理事長、台大醫學院長倪衍玄說，據國衛院研究，台灣醫師人數不患寡、患不均，醫師人數在科別及城鄉上都均有落差，以近期兒科住院醫師人力荒為例，與少子化社會環境有關，早已不是單純的醫療問題。

洪子仁表示，台灣醫師人數充足，近期因醫學生增額引發醫師罷工的南韓，每千人中僅二點五位醫師，台灣每千人有三點一位醫師，略低於OECD國家平均三點七人，且增加醫師人數，無法改善醫師選擇科別、執業城市偏好。

醫師公會全聯會理事長周慶明表示，衛福部只要把偏鄉醫師的薪資，多一到五倍，很快就會有醫師願意投入偏鄉，同時搭配眷屬於偏鄉的教育措施與照顧等，馬上可以改善「無醫鄉」的問題。同理，兒科、婦產科也應要投入更高的薪資資源，才是根本解決方式。

先前衛福部調整國外受訓醫學生，回國取得醫師執照資格，倪衍玄表示，開放國外學歷醫學生考照「爭議一直都在」，以醫學教學角度來看，台灣不可能派員至國外醫學院評鑑，釐清教學標準與訓練是否與台灣一致，加上國外醫學教育「異質性高」，有些國家醫學院的教育課程，在學生畢業前連一次都沒見過患者，素質參差不齊。

倪衍玄表示，依衛福部規定，九大醫藥先進國家醫學院學生回台後，雖須透過學歷甄試及國考才能取得醫師執照，但醫師養成不是紙上談兵，一次考試就能鑑別，「不是最理想的方法。」

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