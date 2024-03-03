冷眼集／峻法缺配套 自陷「父子騎驢」

交通違規記點制度去年上路後引發民怨，不少民進黨立委服務處電話被打爆，陳情接不完。據了解，近幾個月來，不少綠委向府院反映，就連身兼副總統的民進黨主席賴清德也高度關切此事，認為法規配套措施值得檢討，在府院黨及黨團有高度共識下，交通部、行政院快速端出修法草案。

據了解，一月總統大選前，賴清德就注意到交通記點制引發的民怨，賴清德關切三大面向，包括民眾違規已被罰錢，還要被記點，其次，如果計程車、貨車司機被記滿點，必須停止開車兩個月，工作權受到嚴重影響，且新制上路後，地方、中央政府的配套措施尚未完備。

交通部去年六月卅日開始實施交通違規記點新制，違規記滿十二點就得被吊扣駕照。去年十月，民進黨立委何欣純開第一槍，指許多民眾反映違規記點累計十二點，要吊扣駕照，無法工作送貨，生計怎麼辦？何建議，在未妨害交通、不影響安全的情況下，應採「先勸導、再舉發、再開罰」做為執法原則。

不只何欣純，許多民進黨立委都接受到民眾陳情，有綠委表示，服務處幾乎每天都有民眾打電話抱怨，計程車司機、貨車司機反映，因工作需要臨停就被開單記點，隨時面臨生計問題。

民怨擋不住，許多民進黨立委透過管道向交通部、府院反映。行政院長陳建仁去年底也表示，交通違規記點須符比例原則，將通盤檢討，期盼在行人安全、行車安全、民眾工作權益中取得平衡。

但這也凸顯當初交通部為了快速洗刷行人地獄之名，只想到便宜行事的嚴刑峻法，根本沒有想好配套，如今落入父子騎驢的窘境，再次讓政府威信受到質疑，被罵也是剛好而已。